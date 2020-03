Auto usate, le truffe più comuni e come riuscire a difendersi

Comprare un’auto usata spesso può essere rischioso, infatti purtroppo sono tanti i soggetti che agiscono in malafede, raggirando gli acquirenti. Parliamo di beni costosi e oltretutto di procedure amministrative e burocratiche che hanno dei tempi molto lunghi, durante i quali vi sono abili truffatori che riescono a mettere in piedi dei raggiri davvero ben studiati e rischiosi per chi acquista. Le truffe delle auto usate, purtroppo, nel nostro Paese sono abbastanza usuali.

Quali sono le più diffuse truffe delle auto usate?

I raggiri architettati dai malfattori nella vendita delle auto usate sono diversi, vediamo quali sono i più frequenti. Ci preme ricordare che una truffa è considerata reato penale e quindi è perseguibile per Legge chi la mette in atto e chi ne è complice. Fate attenzione a:

la truffa dei chilometri scalati , questa è purtroppo la più comune. Viene alterato il numero che risulta sul contachilometri dell’auto, che vediamo nel cruscotto. Ovviamente l’obiettivo è quello di far credere che la vettura sia più nuova e sia stata usata poco , in modo da aumentarne in prezzo di vendita. Si tratta di una pratica molto diffusa, nonostante oggi i contachilometri siano digitali e non più analogici e “manometterli” sia più complesso. Non è facile difendersi in questi casi, nemmeno per un esperto è semplice accertare l’esatta percorrenza di un veicolo. Si può cercare però di ricostruire la storia della manutenzione dell’auto guardando il libretto dei tagliandi e le fatture di riparazione. Oggi inoltre, al termine della revisione auto obbligatoria, deve anche essere sempre segnato il numero di chilometri percorsi, proprio per cercare di evitare le truffe;

, anche le auto usate infatti, se vendute da professionisti, devono essere coperte dalla garanzia, è un termine previsto dalla Legge; le truffe online, in rete si trova di tutto oggi, è vero, ma vi si annidano anche moltissimi rischi e quindi serve tenere gli occhi ben aperti. Fate attenzione quindi ad un prezzo di vendita troppo basso, perché deve sempre essere considerato un campanello d’allarme, nessuno è disposto a regalare l’auto. Una gran raccomandazione è quella di non versare mai anticipi prima di vedere l’auto, fare una ricerca sul nome del venditore e verificare la targa presso il PRA. È fondamentale inoltre chiedere al venditore di poter provare la vettura prima di comprarla e di poter vedere i libretti di uso e manutenzione e i documenti dell’auto.

Auto usate: come difendersi dalle truffe

Bastano quindi delle piccole regole di buon senso e i semplici accorgimenti di cui abbiamo parlato finora per evitare le truffe sulle auto usate, purtroppo appunto molto diffuse. È bene ricordare sempre di non avere fretta e prendersi tutto il tempo necessario per fare le proprie valutazioni e ricerche sui venditori e sui modelli di auto. Online spesso si trovano recensioni sui venditori fatte da altri utenti, che aiutano nella scelta. Se pensi di non essere in grado di comprare un’auto usata da solo, allora fatti assistere da una persona esperta del settore e di fiducia, un meccanico che conosci. Si tratta di un piccolo investimento ma che potrebbe rivelarsi molto utile per evitare seccature e fregature di maggiore entità.