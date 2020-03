Auto a trazione integrale: tutti i modelli in commercio (e i loro prezzi)

Le auto a trazione integrale non sono solo SUV: basta dare un’occhiata al listino per scoprire infatti tanti mezzi 4×4 appartenenti a qualsiasi segmento per tutti i gusti e tutte le tasche.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto 4×4 in commercio (con i relativi prezzi), i pregi e i difetti della trazione integrale inseribile e di quella permanente e una breve analisi delle vetture a quattro ruote motrici economiche e sportive. Specificheremo inoltre quali modelli hanno le marce ridotte, fondamentali nella guida in fuoristrada. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.

Trazione integrale inseribile Le auto a trazione integrale inseribile in condizioni normali sono a trazione anteriore o posteriore e diventano 4×4 su richiesta del guidatore. Una soluzione tecnica più semplice rispetto a quella permanente e meno efficace su asfalto. La trazione integrale inseribile sta diventando sempre più rara in quanto rivolta soprattutto a chi affronta spesso percorsi in fuoristrada (senza dimenticare, però che esistono molte off-road “dure e pure” a trazione integrale permanente). L’elenco delle auto a trazione integrale inseribile

Dacia Duster 4×4 da 17.800 euro

Jeep Wrangler (con marce ridotte) da 49.000 euro

Wrangler Unlimited (con marce ridotte) da 52.500 euro

Mitsubishi ASX 4WD da 27.650 euro

Outlander 4WD benzina e GPL da 32.400 euro

Nissan Qashqai 4WD da 32.175 euro

X-Trail 4WD da 34.020 euro

Renault Kadjar AWD da 34.100 euro

Koleos 4×4 da 39.500 euro

Ssangyong Rexton 4WD da 39.900 euro

Trazione integrale permanente La trazione integrale permanente è la tipologia di 4×4 più usata, anche se tecnicamente più complessa di quella inseribile: le quattro ruote motrici “sempre in presa” (o “on demand”, cioè che si attivano automaticamente in caso di perdita di aderenza) garantiscono un comportamento stradale migliore su asfalto rispetto ai veicoli dotati di trazione integrale inseribile. La trazione integrale permanente se la cava bene anche nel fuoristrada “estremo” come dimostra la presenza di vere “off-road” in questo elenco. L’elenco delle auto a trazione integrale permanente

Alfa Romeo Giulia AWD da 57.700 euro

Stelvio Q4 da 55.500 euro

Aston Martin DBX 198.378 euro

Audi A3 Sedan quattro da 37.300 euro

A3 Sportback quattro da 45.450 euro

A3 Cabrio quattro da 43.800 euro

A4 quattro da 45.950 euro

A4 Avant quattro da 47.550 euro

A4 allroad da 49.550 euro

A6 quattro da 57.750 euro

A6 Avant quattro da 60.150 euro

A6 allroad da 68.100 euro

A7 quattro da 66.800 euro

A8 da 96.200 euro

A5 Sportback quattro da 52.600 euro

A5 Coupé quattro da 52.600 euro

A5 Cabrio quattro da 59.600 euro

TT Coupé quattro da 50.600 euro

TT Roadster quattro da 53.300 euro

R8 Coupé da 182.300 euro

R8 Spyder da 195.600 euro

Q2 quattro da 36.000 euro

Q3 quattro da 38.200 euro

Q3 Sportback quattro da 41.400 euro

Q5 quattro da 50.600 euro

Q7 da 71.300 euro

Q8 da 77.600 euro

e-tron da 73.100 euro

e-tron Sportback da 75.400 euro

Bentley Flying Spur 224.088 euro

Continental GT da 204.446 euro

Continental GTC da 225.918 euro

Bentayga da 187.732 euro

BMW serie 1 3p. xDrive da 32.600 euro

serie 1 5p. xDrive da 40.700 euro

serie 3 xDrive da 47.050 euro

serie 3 Touring xDrive da 49.600 euro

serie 3 Gran Turismo xDrive da 48.850 euro

serie 5 xDrive da 58.700 euro

serie 5 Touring xDrive da 61.300 euro

serie 7 xDrive da 99.700 euro

serie 2 Active Tourer xDrive da 35.400 euro

serie 2 Gran Tourer xDrive da 38.000 euro

serie 2 Coupé xDrive da 40.850 euro

serie 2 Cabrio xDrive 60.200 euro

serie 2 Gran Coupé 53.500 euro

serie 4 Coupé xDrive da 50.550 euro

serie 4 Cabrio xDrive da 70.350 euro

serie 4 Gran Coupé xDrive da 50.350 euro

serie 6 Gran Turismo xDrive da 66.500 euro

serie 8 Coupé xDrive da 103.900 euro

serie 8 Cabrio xDrive da 111.900 euro

serie 8 Gran Coupé xDrive da 100.300 euro

X1 xDrive da 37.050 euro

X2 xDrive da 38.300 euro

X3 xDrive da 49.450 euro

X4 da 54.950 euro

X5 da 73.550 euro

X6 da 80.700 euro

X7 da 94.900 euro

Cupra Ateca 44.665 euro

DS DS 7 Crossback 4×4 da 51.050 euro

Ferrari GTC4 Lusso 273.060 euro

Fiat Panda 4×4 19.100 euro

Ford S-Max AWD da 53.000 euro

Galaxy AWD da 50.400 euro

Kuga AWD 40.500 euro

Edge AWD da 58.650 euro

Honda NSX 201.000 euro

ùCR-V AWD da 34.300 euro

Hyundai Kona 4WD da 28.050 euro

Tucson 4WD 38.700 euro

Santa Fe da 52.200 euro

Jaguar XE AWD da 47.335 euro

XF AWD da 54.590 euro

XF Sportbrake AWD da 57.090 euro

F-Type Coupé AWD da 101.490 euro

F-Type Convertibile AWD da 108.670 euro

E-Pace da 43.200 euro

F-Pace da 54.650 euro

I-Pace da 82.460 euro

Jeep Renegade 4WD da 29.800 euro

Compass 4WD 39.200 euro

Cherokee AWD (Overland con marce ridotte) da 47.500 euro

Grand Cherokee (con marce ridotte) da 59.200 euro

Kia Stinger AWD da 51.000 euro

Sportage AWD da 31.750 euro

Sorento da 47.000 euro

Lamborghini Huracán Coupé 226.521 euro

Huracán Spyder 248.973 euro

Aventador Coupé da 345.701 euro

Aventador Roadster da 384.510 euro

Urus 214.766 euro

Land Rover Defender 90 da 51.400 euro

Defender 110 da 57.400 euro

Discovery Sport da 44.200 euro

Discovery (benzina con marce ridotte) da 60.100 euro

Range Rover Evoque da 45.300 euro

Range Rover Velar da 59.500 euro

Range Rover Sport (con marce ridotte) da 71.000 euro

Range Rover (con marce ridotte) da 109.000 euro

Lexus UX 4WD da 39.400 euro

NX da 52.000 euro

RX da 73.000 euro

Mahindra XUV500 AWD da 23.900 euro

Maserati Ghibli AWD da 93.200 euro

Quattroporte AWD da 121.300 euro

Levante da 77.200 euro

Mazda Mazda3 AWD 33.800 euro

Mazda6 Wagon AWD da 45.450 euro

CX-30 AWD da 31.400 euro

CX-5 4WD da 35.750 euro

Mercedes classe A 4p. 4Matic da 38.655 euro

classe A 4Matic da 38.152 euro

classe B 4Matic da 36.047 euro

classe C 4Matic da 54.484 euro

classe C S.W. 4Matic 80.984 euro

classe C Coupé 4Matic 80.177 euro

classe C Cabrio 4Matic 88.827 euro

classe E 4Matic da 58.417 euro

classe E S.W. 4Matic da 60.474 euro

classe E Coupé 4Matic da 58.530 euro

classe E Cabrio 4Matic da 64.990 euro

classe S 4Matic da 102.030 euro

classe S Coupé 4Matic da 109.052 euro

classe S Cabrio 4Matic+ 213.640 euro

CLA 4Matic da 44.235 euro

CLA Shooting Brake 4Matic da 43.803 euro

CLS 4Matic da 82.040 euro

GT Coupé 4 da 101.670 euro

GLA 4Matic da 39.096 euro

GLB 4Matic da 42.973 euro

GLC da 48.603 euro

GLC Coupé da 54.006 euro

GLE da 70.312 euro

GLE Coupé da 72.804 euro

GLS da 94.660 euro

classe G da 104.780 euro

EQC da 76.839 euro

Mini Clubman ALL4 da 35.150 euro

Countryman ALL4 da 30.800 euro

Mitsubishi Eclipse Cross 4WD da 31.980 euro

Outlander PHEV da 44.930 euro

Nissan GT-R da 108.600 euro

Opel Insignia Grand Sport AWD 44.850 euro

Insignia Sports Tourer AWD da 41.850 euro

Mokka X 4×4 da 26.250 euro

Grandland X AWD 46.900 euro

Peugeot 3008 Hybrid4 da 51.930 euro

Porsche Panamera da 103.749 euro

911 Coupé 4 da 118.712 euro

911 Cabriolet 4 da 133.352 euro

Macan da 64.894 euro

Cayenne da 82.015 euro

Cayenne Coupé da 89.213 euro

Taycan da 111.636 euro

Seat Leon ST 4DRIVE 48.615 euro

Ateca 4DRIVE da 35.150 euro

Tarraco 4Drive da 38.700 euro

Skoda Superb 4×4 da 40.900 euro

Superb Wagon 4×4 da 42.000 euro

Karoq 4×4 da 32.950 euro

Kodiaq 4×4 da 35.270 euro

Ssangyong XLV 4WD da 27.600 euro

Korando AWD da 28.000 euro

Subaru Impreza da 22.750 euro

Levorg da 33.000 euro

XV da 24.500 euro

Forester da 35.500 euro

Outback da 39.000 euro

Suzuki Swift 4WD 19.490 euro

Ignis 4WD da 17.450 euro

Vitara 4WD da 23.980 euro

S-Cross 4WD da 24.490 euro

Tesla Model 3 AWD da 57.920 euro

Model S da 89.880 euro

Model X da 95.380 euro

Toyota Prius AWD 35.000 euro

RAV4 AWD-i da 38.900 euro

Land Cruiser 3p. (con marce ridotte) da 42.800 euro

Land Cruiser 5p. (con marce ridotte) da 59.350 euro

Volkswagen Golf Variant 4MOTION 38.200 euro

Passat 4MOTION da 46.200 euro

Passat Variant 4MOTION da 45.300 euro

Arteon 4MOTION da 53.800 euro

Sharan 4MOTION 54.450 euro

T-Roc 4MOTION da 33.550 euro

Tiguan 4MOTION da 40.800 euro

Tiguan Allspace 4MOTION da 44.750 euro

Touareg da 61.700 euro

Caddy 4MOTION da 29.430 euro