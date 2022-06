Auto tedesche diesel: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto tedesche diesel non vendono più come un tempo ma restano la prima scelta per i macinatori di chilometri che cercano un veicolo solido e di qualità.

L’alimentazione a gasolio incide ancora oggi per oltre il 20% sul totale delle immatricolazioni in Italia e sono ben cinque i brand teutonici che ancora credono in questa soluzione: alla “sacra trinità” premium composta da Audi, BMW e Mercedes si aggiungono marchi più generalisti come Opel e Volkswagen.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto tedesche diesel in commercio: tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto tedesche diesel: l’elenco completo