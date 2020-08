Auto tedesche: l’elenco completo (con i prezzi)

I marchi generalisti come Volkswagen e Opel sono i più acquistati tra quelli provenienti dalla Germania ma non va sottovalutato il ruolo – fondamentale – dei brand premium come Audi, BMW, Mercedes e Porsche.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto tedesche in commercio. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.