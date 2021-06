Auto Suzuki, la tecnologia sigla per sigla

Suzuki, la seconda Casa automobilistica giapponese più amata dagli italiani, è un marchio molto apprezzato dai clienti privati: merito di una gamma di vetture completamente ibrida ricca di tecnologia e offerta a prezzi non esagerati.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici presenti sulle auto Suzuki.

A

AIM

Il sistema AIM (acronimo di AWD Integrated Management) trasferisce coppia e trazione alle ruote posteriori autonomamente, intervenendo non solo sulla distribuzione della trazione ma anche sull’erogazione dei motori, sui tempi di cambiata, sul servofreno e sul servosterzo.

Allgrip

La sigla Allgrip identifica le auto Suzuki a trazione integrale.

B

Brake Hold

Il sistema Brake Hold mantiene la vettura in posizione evitando l’avanzamento o l’arretramento quando si è fermi al semaforo fino a quando il conducente non preme nuovamente l’acceleratore.

BSM

Il sistema BSM (acronimo di Blind Spot Monitor) avverte il guidatore quando un veicolo entra o permane negli angoli ciechi dietro alla vettura.

D

DRCC

Il cruise control adattivo DRCC lavora a qualsiasi velocità e mantiene automaticamente la distanza di sicurezza dal veicolo che precede fino a fermare la macchina e poi ripartire automaticamente in caso di incolonnamenti.

Dualjet

Dualjet è un sistema di doppia iniezione.

E

eCall

Il sistema eCall permette di essere collegati con i servizi di emergenza premendo un pulsante.

H

HDC

Il sistema automatico di rallentamento in discesa HDC (acronimo di Hill Descent Control) agisce autonomamente sui freni durante le discese ripide con fondi difficili, regolando la velocità dell’auto.

Hill Hold Control

La funzione Hill Hold Control facilita le partenze in salita evitando che la vettura retroceda quando si sposta il piede dal freno all’acceleratore.

I

ISG

La sigla ISG (acronimo di Integrated Starter Generator) identifica il motore elettrico del sistema mild hybrid Suzuki.

L

LTA

L’LTA (acronimo di Lane Tracing Assist) si attiva con il rilevamento di uno sbandamento o con il superamento della linea di carreggiata su strade a scorrimento veloce.

P

PCS

Il PCS (acronimo di Pre-Collision System) aiuta a prevenire gli impatti con altri veicoli, pedoni o ciclisti grazie a un radar a onde millimetriche e a una videocamera monoculare, posizionati sul parabrezza. Se necessario, il sistema di sicurezza attiva applica una forza frenante di supporto oppure frena in maniera automatica.

R

RCTA

Il sistema RCTA (acronimo di Rear Crossing Traffic Alert) aiuta il guidatore ad evitare gli impatti in retromarcia in uscita dai parcheggi. Quando rileva che un veicolo sta sopraggiungendo nell’angolo cieco attiva una spia nello specchietto e avverte il guidatore con un cicalino direzionale per far percepire la direzione di avvicinamento dell’altro mezzo.

RSA

Il sistema RSA (acronimo di Road Sign Assist) riconosce i segnali stradali e li riporta nel display multifunzione. Il guidatore può autorizzare il cruise control adattivo ad adeguarsi automaticamente al nuovo limite rilevato.

S

S-Flow

La funzione S-Flow del climatizzatore automatico bizona riconosce automaticamente quali sedili sono occupati per annullare gli sprechi energetici e indirizzare i flussi solo dove serve.

T

TPMS

Il TPMS non è altro che il sistema di controllo della pressione degli pneumatici.

Trail Mode

Il Trail Mode è la denominazione del sistema di controllo del differenziale a slittamento limitato.