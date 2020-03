Superbollo: ecco le auto sportive (e non) che non lo pagano

Esistono auto sportive che non pagano il superbollo? Certamente: tutte quelle con una potenza che non supera i 252 CV. Per le vetture che rimangono sotto la quota dei 185 kW è prevista una tassa di 2,58 euro per ogni kW (fino a 100 kW, oltre si sale a 3,87 euro).

Di seguito troverete le cifre da sborsare ogni anno in tasse per una serie di vetture briose (velocità massima di almeno 200 km/h e uno “0-100” inferiore ai 10 secondi) adatte a chi cerca il piacere di guida. Nel caso delle ibride (esenti dal pagamento del bollo in alcune Regioni) si considerano solo i kW offerti dal motore termico.

Superbollo e auto elettriche

Le auto elettriche attualmente in commercio non sono soggette al pagamento del superbollo: sulle vetture a emissioni zero la voce P2 della carta di circolazione indica infatti la potenza erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti (valore inferiore a 185 kW su tutti i modelli EV in circolazione nel 2020).