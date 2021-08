Il listino è pieno di auto spaziose, modelli in grado di offrire una buona abitabilità e/o un ampio bagagliaio.

Le vetture spaziose appartengono a diversi segmenti (station wagon, berline, ammiraglie, SUV piccole, compatte, medie, grandi, monovolume e multispazio) e sono in grado di soddisfare le esigenze di qualsiasi automobilista.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto spaziose in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto spaziose: l’elenco completo per marca (con i prezzi)