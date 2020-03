Auto che circola senza revisione: quali sono i rischi

La revisione auto è un esame a cui viene sottoposto ogni veicolo circolante su strada. Questo perché, per Legge e per la sicurezza di tutti, i mezzi di trasporto che viaggiano liberamente devono funzionare alla perfezione. Anche il rumore e le emissioni vengono controllati in sede di revisione, perché devono essere ridotti al minimo. Il Codice della Strada quindi impone che ogni auto venga sottoposta a revisione, in modo che venga accertato da un meccanico professionista il rispetto di determinate condizioni tecniche e funzionali del veicolo. Ovviamente, circolare su strada con la revisione scaduta o addirittura mai eseguita comporta delle conseguenze molto gravi, vediamo cosa succede.

Revisione auto: quali sono i controlli effettuati

Il professionista specializzato, durante la revisione auto, verifica che il veicolo sia ancora conforme alle norme stradali e se vi sono degli elementi usurati o malfunzionanti, intervenendo ove necessario per rimediare. Le officine specializzate si concentrano su tre aspetti fondamentali: la sicurezza, la salubrità del mezzo e la sua silenziosità. La revisione quindi interessa soprattutto lo sterzo, i freni, gli specchietti, le cinture di sicurezza, il controllo dell’integrità dei cristalli; inoltre si verificano la rumorosità e il livello di emissioni inquinanti, il numero di telaio e la targa. Alla fine dei controlli, viene rilasciata una targhetta adesiva da applicare sul libretto di circolazione, per dimostrare, durante eventuali posti di blocco da parte delle Forze dell’Ordine, di essere in regola con la revisione auto. Se le verifiche non dovessero dare esito positivo, allora il meccanico deve fare le sostituzioni o riparazioni necessarie e sottoporre nuovamente il mezzo a revisione.

Ogni quanto deve essere fatta la revisione auto e quanto costa?

La revisione di una normale auto per il trasporto di persone o cose o ad uso speciale di massa complessiva inferiore a 3.5 tonnellate, deve essere effettuata 4 anni dopo la prima immatricolazione e poi ogni due anni. Per veicoli che servono per il trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, o autoveicoli per il trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, o rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate, la revisione è annuale, come anche per taxi, autoambulanze, veicoli a noleggio con conducente e (come le auto d’epoca).

Il costo della revisione cambia a seconda del soggetto che se ne occupa. Se viene effettuata da una delle officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti che si trovano sul territorio nazionale, allora si pagano 65 euro, altrimenti se l’esame viene effettuato dalla Motorizzazione Civile, il costo è di 45 euro.

Cosa rischia chi circola senza revisione auto?

Per la revisione auto vige la tolleranza zero, quindi non c’è nessun termine di tempo aggiuntivo previsto dalla Legge rispetto a quello concesso entro in quale rimediare alla mancata revisione. È obbligatorio farla entro l’ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata la precedente. Guidare un’auto senza revisione potrebbe anche significare mettersi al volante di un veicolo potenzialmente pericoloso e poco sicuro, per questo le sanzioni previste sono alte, la multa può variare dai 169 ai 679 euro, in caso di recidiva nei due anni la cifra raddoppia. Se si viene fermati ad un posto di blocco, allora viene anche sospesa la carta di circolazione fino al momento in cui si effettua la revisione auto; se il conducente continua a guidare il veicolo nonostante la sospensione, rischia una multa che va dai 1957 euro ai 7829, con fermo del veicolo per 90 giorni.