C’è una differenza importante tra le auto prodotte in Italia e le auto italiane: nei nostri listini è infatti possibile trovare vetture straniere assemblate nel nostro Paese (come ad esempio le Jeep Renegade e Compass) e veicoli “italianissimi” costruiti in stabilimenti esteri (come la Lancia Ypsilon che vede la luce in Polonia).

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto prodotte in Italia in commercio.