Auto nuove economiche: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto nuove economiche sono una razza in via d’estinzione per via del crescente aumento dei prezzi delle quattro ruote. Sono solo undici, infatti, i modelli in listino con un prezzo “base” inferiore a 15.000 euro.

Di seguito troverete una guida completa a tutte le auto nuove economiche in commercio: una breve descrizione – con i prezzi – di tutte le vetture acquistabili nel nostro Paese con meno di 15.000 euro: veicoli adatti soprattutto alla città ma non solo.