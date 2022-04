Auto per neopatentati 2022: l’elenco

Le auto guidabili dai neopatentati sono molte: tutte quelle che hanno una potenza non superiore a 70 kW (95 CV) e un rapporto potenza/tara non superiore a 55 kW/tonnellata (limitazione che non si applica a chi trasporta una persona invalida).

Un neopatentato è una persona che ha conseguito la patente da meno di un anno. Va detto, però, che per i primi tre anni dal rilascio della licenza di guida i neopatentati sono sottoposti a limiti di velocità più stringenti: 100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali.

Come capire se un’auto è guidabile da un neopatentato

Per vedere se un’auto è guidabile dai neopatentati basta consultare la carta di circolazione: per i modelli immatricolati dal 4 ottobre 2007 il rapporto potenza/tara è indicato nel riquadro 3 alla seconda riga mentre per quelli più vecchi basta dividere le voci “potenza in kW” e “tara” (o “massa a vuoto“).

Esiste un altro modo più rapido per verificare se un’auto è effettivamente guidabile dai neopatentati: basta cliccare su ilportaledellautomobilista.it e inserire il numero di targa del mezzo.