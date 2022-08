Auto mild hybrid diesel: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto mild hybrid diesel rappresentano poco più del 4% delle immatricolazioni in Italia ma grazie all’omologazione ibrida sono la soluzione perfetta per i macinatori di chilometri che vivono in zone soggette a blocchi del traffico.

Le vetture con questa alimentazione montano un motore turbodiesel abbinato a un modulo elettrico che gestisce le funzioni di motorino d’avviamento e di alternatore. Il tutto per ridurre i consumi.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto mild hybrid diesel in commercio nel nostro Paese: tanti modelli per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Auto mild hybrid diesel: l’elenco completo per marca (con i prezzi)