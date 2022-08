Le auto mild hybrid benzina sono molto amate dagli italiani: tra le dieci auto più vendute nel nostro Paese nei primi sei mesi del 2022 ben sei sono disponibili in una variante ibrida “leggera”.

Le vetture con questa alimentazione montano un motore a benzina abbinato a un modulo elettrico che gestisce le funzioni di motorino d’avviamento e di alternatore. Il tutto per ridurre i consumi.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto mild hybrid benzina in commercio in Italia: tanti modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto mild hybrid benzina: l’elenco completo (con i prezzi)