Non tutti sanno che Kia è la Casa coreana più amata dagli automobilisti europei: ogni mese il brand asiatico lotta (anche in Italia) con i “cugini” della Hyundai per conquistare il primato nelle immatricolazioni.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto Kia in commercio (con i prezzi): tanti modelli benzina, full hybrid, mild hybrid benzina e diesel, diesel, GPL, ibridi plug-in ed elettrici per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto Kia: l’elenco completo (con i prezzi)