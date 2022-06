Auto italiane a benzina: l’elenco completo (con i prezzi)

Sono ancora molte le auto italiane a benzina presenti in listino ma prepariamoci a vedere il loro numero calare drasticamente in futuro: modelli bestseller come le Fiat Panda e 500 e la Lancia Ypsilon hanno già abbandonato questo tipo di alimentazione e nei prossimi mesi si aggiungeranno altri modelli.

Il propulsore a ciclo Otto, molto apprezzato da chi percorre pochi chilometri, rappresenta ancora oggi il 27% delle immatricolazioni totali: solo le vetture ibride vendono di più.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto italiane a benzina in commercio: tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto italiane a benzina: l’elenco completo