Auto indiane: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto indiane attualmente in commercio in Italia sono solo le Mahindra mentre negli anni passati nei nostri listini si potevano trovare altri marchi come Maruti e Tata.

Oggi Mahindra nel nostro Paese vende due SUV low-cost caratterizzate da prezzi contenuti. Ci sarebbe anche un pick-up in gamma, categoria che – come sempre – non prendiamo in considerazione in quanto veicolo commerciale e quindi immatricolabile esclusivamente come autocarro.

Di seguito troverete l’elenco di tutte le auto indiane (leggi Mahindra) in commercio da noi (con i prezzi): due crossover low-cost benzina, GPL e diesel per tutte le tasche.