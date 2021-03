Auto ibride, quali sono i vantaggi per chi le sceglie?

Le auto ibride si diffondono sempre più anche nel nostro Paese, famose per i vantaggi che portano agli automobilisti che le scelgono, sia dal punto di vista fiscale, che dei consumi e delle emissioni inquinanti. Le vetture dotate di questa tecnologia hanno un motore a combustione abbinato a un motore elettrico. È bene sapere quali sono i loro vantaggi e i loro difetti, prima di scegliere una macchina ibrida. Per molti sono infatti un’ottima scelta prima di arrivare all’elettrico, ma ci sono diversi fattori da considerare per capire se si tratta del tipo di auto ideale per le proprie esigenze.

Quanto consuma una vettura ibrida?

Le auto ibride, come grande vantaggio, hanno anche la possibilità di utilizzare un motore elettrico (oltre al classico a combustione), per alleggerire il carico di quello termico. Questo comporta una diminuzione dei consumi di carburante, soprattutto se si riesce a adeguare la guida a uno stile tranquillo e delicato sui comandi, sull’accelerazione e sulle frenate.

Le auto ibride sono la soluzione ottimale e danno il meglio di sé soprattutto nei tragitti caratterizzati da lunghe decelerazioni, situazioni in cui le batterie elettriche hanno la possibilità di ricaricarsi grazie al sistema di frenata rigenerativa. In questo modo le batterie possono poi essere sfruttate in accelerazione, una volta cariche, e i consumi ne beneficiano.

Altri vantaggi delle auto ibride: il comfort e le emissioni

Ottima soluzione per la guida in città, l’auto ibrida è apprezzata senza alcun dubbio per l’assenza di vibrazioni e per la silenziosità, oltre a essere molto comoda da guidare, grazie al cambio automatico. Le vetture ibride sono apprezzate inoltre, come abbiamo detto, per i bassi consumi, a cui sono legate anche le emissioni allo scarico contenute che, in città, permettono di accedere nelle zone a traffico limitato e di guidare anche nelle giornate dedicate ai ‘blocchi del traffico’.

Auto ibrida e bollo auto

Il bollo auto, come già sappiamo, è una tassa regionale. Per questo il pagamento del tributo a carico delle vetture ibride chiaramente dipende dalla regione di residenza. In alcune regioni c’è l’esenzione totale per alcune annualità dalla prima immatricolazione, in altre la limitazione del pagamento alla potenza del motore termico o altre riduzioni. È necessario informarsi presso l’ACI o direttamente sul sito.

Auto ibrida e manutenzione

La manutenzione può essere più conveniente e meno dispendiosa, ad esempio per la presenza delle batterie e della frenata rigenerativa, che consentono di diminuire il consumo dei freni. Il motore lavora meno su questa tipologia di vetture, per ciò la vita meccanica dell’auto dovrebbe essere più lunga. Chiaramente non è una certezza, dipende da caso a caso.

Attenzione: una vettura ibrida senza dubbio pesa di più rispetto a una variante classica della stessa auto, alimentata a benzina. Si tratta inoltre di una tecnologia aggiuntiva per il costruttore, chiaramente costosa, e che porta quindi a un aumento del prezzo di listino. Quindi ad oggi le auto ibride costano di più delle vetture a benzina e diesel.

Un’ultima considerazione: guidare una vettura ibrida può essere molto comodo anche grazie al cambio automatico. La presenza delle batterie è inoltre molto vantaggiosa, soprattutto nella modalità di vivere gli spostamenti nel quotidiano. L’auto ibrida è la soluzione perfetta per chi vive in zone che garantiscono elevati vantaggi fiscali per questa tipologia di motorizzazione e per chi guida in situazione in cui i consumi si abbasserebbero davvero molto (insieme alle emissioni inquinanti).