Auto ibride italiane: l’elenco completo (con i prezzi)

Quando si parla di auto ibride il primo pensiero non va alle vetture italiane: eppure il nostro Paese in un paio d’anni è riuscito a creare una ricca gamma di modelli a doppia alimentazione benzina/elettrica per tutti i gusti e tutte le tasche.

Una lista corposa che comprende le regine del mercato – la Fiat Panda e la Lancia Ypsilon – e modelli più di nicchia come le Maserati. Senza dimenticare novità assolute come l’Alfa Romeo Tonale.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto ibride italiane in commercio: dodici proposte mild hybrid benzina in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.