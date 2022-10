Le auto giapponesi a benzina sono perfette per qualsiasi tipo di cliente: ci sono le piccole come la Toyota Yaris (disponibile, però, anche in una variante cattivissima) e le supercar come la Lexus LC, le baby SUV come la Toyota Aygo X e quelle decisamente più grandi come la Subaru Outback.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto giapponesi a benzina: tante proposte per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto giapponesi a benzina: l’elenco completo (con i prezzi)