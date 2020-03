Le auto giapponesi sono molto amate da chi cerca affidabilità, sostanza e contenuti tecnici innovativi. Toyota è nella “top ten” delle immatricolazioni grazie a modelli rispettosi dell’ambiente (le prime quattro ibride più vendute in Italia nel 2019 sono state prodotte da questo brand) e sta già pensando al futuro con l’idrogeno e con la Mirai.

Nissan e Suzuki sono due altre Case nipponiche di successo nel nostro Paese: la prima ha conquistato il grande pubblico con SUV come la Qashqai ed è stata tra le prime a credere nelle elettriche di massa con la Leaf mentre la seconda ha puntato prima della concorrenza sulla tecnologia mild hybrid. Senza dimenticare la mitica Mazda MX-5, un’icona tra le sportive.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto giapponesi in commercio. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.