Le auto elettriche tedesche sono molte ma – salvo alcune eccezioni – non sono riuscite a conquistare i clienti italiani: basta dare un’occhiata alla classifica delle immatricolazioni nei primi sette mesi del 2022 per trovare solo due modelli provenienti dalla Germania in “top 10” (la Smart EQ fortwo e la Volkswagen ID.3).

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto elettriche tedesche in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutte le esigenze e (quasi) tutte le tasche.

Auto elettriche tedesche: l’elenco completo (con i prezzi)