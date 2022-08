Auto elettriche Mercedes: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto elettriche Mercedes si possono suddividere in due macrocategorie: ci sono le SUV che sfruttano pianali derivati da modelli termici e le ammiraglie sviluppate sulla piattaforma di nuova generazione EVA.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto elettriche Mercedes in commercio in Italia (con i prezzi): cinque proposte per tutte le esigenze.

Auto elettriche Mercedes: l’elenco completo