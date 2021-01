Auto elettriche, consigli per abituarsi alla guida senza frizione e cambio

Le auto elettriche, ormai sempre più diffuse e destinate a dominare il mercato automobilistico mondiale, rappresentano una novità sotto svariati punti di vista. Oltre a essere vetture a zero emissioni che si avvalgono di propulsori elettrici a batteria rispetto alle classiche motorizzazioni a benzina o a diesel, sono caratterizzate da un diverso stile di guida.

Una delle differenze più evidenti tra le auto tradizionali e quelle elettriche è la trasmissione: nella maggior parte dei modelli a emissioni zero si tratta di una semplice riduzione a rapporto fisso. Vediamo come funziona la trasmissione nelle automobili elettriche e i consigli utili per la guida senza la frizione e il cambio.

Cambio e frizione: differenza tra auto tradizionali e auto elettriche

La maggior parte delle auto elettriche, anche quelle in vendita in Italia, sono praticamente tutte prive di cambio e hanno una riduzione a rapporto fisso all’uscita del motore. Questa semplificazione deriva dal particolare comportamento dei motori elettrici che sono ricchi di coppia a zero giri e propensi a girare molto in alto. In generale un classico motore a scoppio ha sempre bisogno di più rapporti mentre il cambio sulle auto elettriche non occorre perché il campo dei regimi utili di un motore elettrico è molto ampio.

Sui motori tradizionali a combustione interna, la potenza e la coppia espresse dal propulsore non sono costanti, ma salgono insieme ai giri del motore fino a raggiungere un picco, per poi stabilizzarsi e scendere leggermente. Quando l’auto è ferma e deve mettersi in movimento, ha bisogno della massima spinta per poter muovere tutto il peso del veicolo: per questo entra in gioco il cambio che moltiplica o demoltiplica i giri del motore in base all’occorrenza. Con un motore elettrico, invece, tutto questo non serve, perché la coppia viene espressa praticamente subito e non esiste alcun vuoto ai bassi giri da colmare tramite un cambio.

Auto elettriche senza frizione e cambio: cosa sapere

Il cambio sulle auto elettriche, dunque, non serve quasi mai: il campo dei regimi utili del motore elettrico è molto ampio e in pratica, lo stesso rapporto va bene sia per partire da fermo, sia per andare in autostrada. La maggior parte delle automobili elettriche hanno un cambio monomarcia che prevede due sole opzioni: avanti e indietro. I propulsori elettrici non hanno bisogno di tutte quelle complessità legate alla trasmissione dei motori tradizionali e basta un solo comando elettronico per far cambiare direzione alla vettura.

Tutto questo si traduce in una guida diversa, più semplice e per molti versi molto più piacevole e meno stressante. Sulle auto elettriche non bisogna usare il cambio e scalare le marce, nemmeno per fermarsi: per guidare basta premere il pedale dell’acceleratore e quello del freno.

Guidare un’auto elettrica senza cambio e frizione

L’assenza del cambio sulle auto elettriche consente al guidatore di procedere con maggiore serenità, soprattutto in situazioni di forte traffico. In città, ad esempio, non bisogna far altro che ricorrere ai pedali per andare avanti o fermarsi. Bisogna comunque tenere presente che le automobili elettriche sono dotate di un sistema che recupera l’energia cinetica in frenata ed è in grado di immagazzinarla all’interno della batteria, per poi utilizzarla di nuovo e assicurare così un aumento dell’autonomia totale.

Per questo motivo diventa importante imparare ad avere una guida che sia il più possibile “predittiva“, ovvero essere in grado di interpretare il traffico così da risparmiare energia. L’ideale è rilasciare il gas quando le auto davanti iniziano a rallentare prima di un semaforo che sta per diventare rosso e usare il pedale del freno solo per l’arresto finale. Questo metodo risulterà naturale dopo poche guide, consentendo al guidatore di ottimizzare al meglio l’autonomia della propria vettura elettrica.