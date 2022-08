Auto elettriche BMW: l’elenco completo (con i prezzi)

BMW ha puntato sulle auto elettriche prima di molte rivali “premium” lanciando la i3 quasi dieci anni fa ma solo recentemente la Casa tedesca ha creato una gamma completa di prodotti a batterie.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto elettriche BMW in commercio in Italia (con i prezzi): cinque proposte per tutte le esigenze.

Auto elettriche BMW: l’elenco completo