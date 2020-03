Auto elettriche: tutti i modelli in commercio (e i loro prezzi)

L’elenco completo di tutte le automobili elettriche in commercio: tante vetture a batterie per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche

Le auto elettriche sono le vetture più ecologiche in commercio ma non sono veicoli adatti a tutti: costano tanto, percorrono ancora – salvo alcune eccezioni virtuose – pochi chilometri con un “pieno” di energia e necessitano di lunghi tempi di ricarica. Sono invece la soluzione ideale per chi ha un box e un contratto di fornitura dell’energia ottimizzato per la ricarica domestica e per gli amanti dell’ambiente che non hanno problemi di budget e che non fanno molta strada.

Auto elettriche: gli incentivi Tutte le auto elettriche con un prezzo di listino fino a 61.000 euro beneficiano di un incentivo di 4.000 euro (una cifra che sale a 6.000 euro in caso di rottamazione). Sono esclusi quindi dall’Ecobonus i modelli Audi, Jaguar, Mercedes, Porsche e Toyota più tutte le Tesla tranne la Model 3 a trazione posteriore e la Long Range. I mezzi a batteria accedono anche gratuitamente nelle ZTL, ricevono sconti sul pagamento del bollo (o addirittura esenzioni) e possono parcheggiare gratis nelle zone di sosta a pagamento e nei posti residenti.

Auto elettriche: autonomia e batteria L’autonomia delle auto elettriche dipende molto dalla temperatura esterna (più fa freddo meno strada si percorre) e dallo stile di guida: bisogna evitare ad esempio le accelerazioni brusche, le andature poco costanti, le velocità elevate e le salite (anche se va detto che in discesa si recupera molta carica). Tendenzialmente più la batteria è grande migliore è l’autonomia: le Tesla Model X e Model S montano ad esempio un accumulatore da 100 kWh e quest’ultima, non a caso, è il mezzo che percorre più strada con una carica (fino a 632 km dichiarati per la variante Long Range).

Auto elettriche: ricarica e tempi La ricarica di un’auto elettrica può essere effettuata in casa, in ambienti privati o su suolo pubblico. I tempi dipendono dalla capacità della batteria (più kWh ci sono più dura il “rifornimento”) e dalle modalità di ricarica (esistono quelle lente e quelle veloci).

Auto elettriche: i connettori I connettori di ricarica più comuni per auto elettriche sono la spina Mennekes (tipo 2) per il caricamento in corrente alternata e la spina CCS che permette anche la ricarica veloce in corrente continua. Senza dimenticare i connettori proprietari usati da alcune Case.

Auto elettriche: i consumi La batteria, come abbiamo visto, è importante per l’autonomia ma anche la capacità di consumare poca energia durante la marcia aiuta. Come per le vetture tradizionali il peso ridotto contribuisce ad aumentare le percorrenze: le tre citycar elettriche “gemelle” Volkswagen e-up!, Skoda Citigoe IV e Seat Mii electric sono ad esempio tra le elettriche più parsimoniose con un consumo dichiarato di 12,9 kWh ogni 100 km.

Auto elettriche e neopatentati: potenza di picco e potenza omologata Molte auto elettriche possono essere guidate dai neopatentati anche se hanno più di 95 CV (70 kW). Questo perché la voce P2 della carta di circolazione – quella che sulle vetture tradizionali indica la potenza – dei modelli a batteria non segna la potenza di picco bensì la potenza omologata (cioè quella erogabile e mantenibile per almeno 30 minuti). Tra le vetture a emissioni zero guidabili da chi ha conseguito la patente da meno di un anno troviamo tutti i modelli Hyundai, Renault, Seat, Skoda e Smart e la Volkswagen e-up!.

Auto elettriche: c’è anche l’idrogeno Anche le vetture a idrogeno – l’unica attualmente in commercio nel nostro Paese è la Toyota Mirai – sono auto elettriche: montano un motore elettrico come le EV “tradizionali” e non rilasciano emissioni inquinanti (l’unico prodotto di scarto è l’acqua che viene espulsa attraverso il tubo di scappamento). A differenza delle elettriche non vanno attaccate alla spina: “basta” – si fa per dire visto che c’è un solo distributore aperto al pubblico in Italia e si trova a Bolzano – fare il pieno di idrogeno (sotto forma di gas). L’idrogeno e l’ossigeno contenuto nell’aria arrivano fino alle celle a combustibile dove – attraverso una reazione chimica senza combustione – vengono generate elettricità e acqua. La prima alimenta il motore, la seconda viene espulsa. Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto elettriche in commercio: non abbiamo preso in considerazione i veicoli commerciali in quanto immatricolabili esclusivamente come autocarro. Auto elettriche: l’elenco completo

Audi e-tron 50 313 CV da 73.100 euro

e-tron 55 408 CV da 85.100 euro

e-tron SPB 50 313 CV da 75.400 euro

e-tron SPB 55 408 CV da 87.400 euro

BMW i3 170 CV da 40.600 euro

i3 s 184 CV da 44.400 euro

DS DS 3 Crossback E-Tense 136 CV da 39.600 euro

Hyundai Ioniq Electric 136 CV da 41.200 euro

Kona EV 39 kWh 136 CV 38.300 euro

Kona EV 64 kWh 204 CV da 43.300 euro

Jaguar I-Pace 400 CV da 82.460 euro

Mercedes EQC 408 CV da 76.839 euro

Mini Mini Cooper SE 184 CV da 33.900 euro

Nissan Leaf 40 kWh 150 CV da 36.700 euro

Leaf e+ 218 CV da 44.775 euro

e-NV200 Evalia 109 CV da 45.460 euro

Opel Corsa-e 136 CV da 30.800 euro

Peugeot e-208 136 CV da 33.600 euro

e-2008 136 CV da 38.050 euro

Porsche Taycan 4S 435 CV 111.636 euro

Taycan Turbo 680 CV 159.338 euro

Taycan Turbo S 761 CV 193.498 euro

Renault Zoe R110 109 CV da 25.900 euro (noleggio batterie escluso)

Zoe R135 CV 136 CV da 27.700 euro (noleggio batterie escluso)

Kangoo Maxi Combi Z.E. 40.083 euro

Seat Mii electric 83 CV 23.250 euro

Skoda Citigoe IV 83 CV da 22.300 euro

Smart fortwo EQ 82 CV da 25.027 euro

fortwo cabrio EQ 82 CV da 28.394 euro

forfour EQ 82 CV da 25.649 euro

Tesla Model 3 RWD 287 CV 50.480 euro

Model 3 Dual Motor 351 CV 57.920 euro

Model 3 Performance 462 CV 64.590 euro

Model S Long Range 423 CV 89.880 euro

Model S Performance 613 CV 106.680 euro

Model X Long Range 423 CV 95.380 euro

Model X Performance 680 CV 111.880 euro

Toyota Mirai (idrogeno) 154 CV 78.750 euro

Volkswagen e-up! 83 CV 23.350 euro

e-Golf 136 CV 32.950 euro