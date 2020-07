Ho comprato un’auto elettrica: e ora?

Le auto elettriche stanno conquistando sempre più clienti: la mobilità “green” piace anche se la conversione alla guida a zero emissioni può risultare ostica per chi è sempre stato abituato alle vetture termiche.

Per venire incontro ai proprietari di auto elettriche alle prime armi Nissan – pioniera con la Leaf dei veicoli di massa ecologici – ha realizzato una guida ricca di consigli utili e buone pratiche rivolte ai possessori di modelli a batterie. Scopriamo insieme il galateo dell’automobilista elettrico.

Condividi i consigli

Condividi i consigli sui punti di ricarica pubblici locali con amici e familiari o usa le app e i forum per accedere ai suggerimenti pubblicati dai proprietari dei veicoli elettrici nella tua area.

Aiuta gli altri

Non scollegare i veicoli elettrici degli altri conducenti nei punti di ricarica pubblici e condividi la tua colonnina di ricarica a casa in caso di necessità perché potrebbe essere utile agli altri.

Non occupare le aree di ricarica

Così come eviteresti di parcheggiare davanti a una pompa di benzina inutilizzata non occupare un’area di ricarica se non intendi ricaricare.

Prenditi cura della batteria

Evita di lasciare a lungo la tua auto elettrica con un livello di carica basso: in questo modo potrai garantire la capacità degli accumulatori e ridurre al minimo l’impatto sull’autonomia. Se possibile parcheggia al coperto.

Pianifica la ricarica

Se stai organizzando un lungo viaggio definisci il percorso e poi utilizza i servizi di mappatura per verificare i punti di ricarica disponibili lungo il tragitto.

Lascia un biglietto

Lascia un biglietto sul parabrezza o sulla colonnina per far sapere quanto tempo ci vorrà a ricaricare l’auto. In questo modo chi arriverà dopo di te – se il sistema lo consente – potrà scollegare la tua vettura alla fine del processo.

Controlla gli pneumatici e le impostazioni di guida

Per massimizzare l’efficienza dell’auto elettrica attiva la modalità di risparmio energetico e assicurati che gli pneumatici siano gonfiati al livello raccomandato dal produttore.

Proteggi i punti di ricarica

Rispetta la rete di infrastrutture di ricarica pubblica esattamente come ti prenderesti cura delle tue soluzioni di ricarica a casa.