Auto DS: l’elenco completo (con i prezzi)

DS – giovane brand del gruppo Stellantis – è un marchio “premium” francese creato nel 2014 (e introdotto in Europa l’anno seguente) per contrastare le Case tedesche. Le raffinate auto transalpine hanno già conquistato nel Vecchio Continente più clienti di concorrenti più blasonate come Jaguar e Lexus (con una gamma di modelli più accessibile, però, va detto).

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto DS in commercio (con i prezzi): tanti modelli benzina, diesel, ibridi plug-in ed elettrici per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.

Auto DS: l’elenco completo per marca (con i prezzi)