Diesel e metano insieme: come funziona

Le auto diesel metano non esistono in listino ma è possibile trasformare a gas veicoli a gasolio. Lo scorso luglio le aziende Ecomotive Solutions (di Serralunga di Crea, in provincia di Alessandria) e Autogas Italia (di Modena) del gruppo Holdim hanno ottenuto l’approvazione ministeriale che rende possibile trasformare a gas anche mezzi Euro 6d-Temp.

Il nuovo sistema D-GID Light è concepito per funzionare con una miscela di diesel (necessario per la combustione del motore, generata dalla compressione del gasolio) e metano e sulla Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 CRD 250 CV utilizzata per l’omologazione garantisce una riduzione del consumo di gasolio fino al 50% e un incremento dell’autonomia di 350 km senza modificare la potenza e la coppia.

Come funziona un’auto diesel metano

Sulla Jeep Grand Cherokee diesel metano di Holdim sono stati alloggiati sul piano di carico tre serbatoi di metano (capacità complessiva di 13 kg), ognuno dotato di una valvola comandata elettricamente dalla centralina elettronica D-GID Light.

La presa di carica per rifornire i serbatoi è posizionata lateralmente nella parte posteriore all’esterno della carrozzeria (è però possibile installarla anche nel vano motore come nelle applicazioni retrofit) e si può scegliere se viaggiare solo con il diesel o con la miscela diesel metano. In questa seconda modalità la centralina attiva gli elettro-iniettori del gas a loro volta collegati a un riduttore a doppia riduzione di pressione: il metano può così entrare nel condotto di aspirazione e miscelarsi con l’aria per poi passare nel cilindro.

Per quanto riguarda i consumi la Jeep Grand Cherokee dotata del sistema diesel metano – che in modalità a gasolio percorreva tra i 10 e i 12 chilometri con un litro – è passata a una media di 18-23 km/l (a cui vanno aggiunti i 19-22 km/kg di metano).