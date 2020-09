Auto con seduta alta: l’elenco completo (con i prezzi)

In questi ultimi anni gli automobilisti alla ricerca di una posizione di guida rialzata hanno optato soprattutto per le SUV ma va detto che ci sono altri veicoli (come ad esempio le monovolume e le multispazio) in grado di offrire la stessa visuale.

Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto con seduta alta in commercio (con i prezzi). Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.