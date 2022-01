Auto cinesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Le auto cinesi non hanno ancora fatto breccia nel mercato italiano (a differenza di quanto già avvenuto con i prodotti tech) ma presto vedremo sempre più modelli di questo Paese nei nostri listini.

Per il momento le uniche due vetture “DOC” della Cina sono due SUV: l’elettrica Aiways U5 e l’ibrida Lynk & Co (quest’ultima, a dire il vero, cino-svedese). Va detto, però, che abbiamo escluso la Great Wall in quanto produce solo pick-up (veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro) e la MG (formalmente una società britannica ma con proprietà e stabilimenti in Asia).

Esistono poi in Italia alcuni marchi “borderline” come Giotti Victoria (che importa una Sport Utility cinese prodotta da DFSK Motor), DR (che commercializza da noi Sport Utility cinesi dell’azienda Chery rivedute e corrette in Molise) e Evo (che fa la stessa cosa ma anche con crossover del brand JAC).

Di seguito troverete l’elenco completo (destinato ad aumentare nei prossimi mesi) di tutte le auto cinesi – per ora solo due – in commercio (con i prezzi).