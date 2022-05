L'elenco completo delle auto BMW in commercio: tante proposte per tutti i gusti

Le auto BMW sono molto amate da chi cerca un mezzo “premium” ma non si accontenta dell’eleganza. Le vetture della Casa bavarese puntano molto sul piacere di guida e su un design originale che non mette tutti d’accordo. Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le auto BMW in commercio (con i prezzi): tanti modelli benzina, diesel, mild hybrid benzina, mild hybrid diesel, ibridi plug-in benzina ed elettrici per tutti i gusti. Auto BMW: l’elenco completo (con i prezzi)

BMW serie 1 La terza generazione della BMW serie 1 è una compatta disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con molti altri modelli della Casa tedesca (serie 2 Active Tourer, serie 2 Gran Coupé, X1 e X2). Prezzi da 26.900 euro e una gamma motori composta da otto unità sovralimentate: cinque a benzina (due 1.5 tre cilindri da 109 e 136 CV e tre 2.0 da 178, 265 e 306 CV) e tre diesel (un 1.5 a tre cilindri da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW serie 3 La settima generazione della BMW serie 3 è una berlina disponibile a trazione posteriore o integrale che verrà presto sottoposta a un restyling. Pianale condiviso con la serie 4, prezzi da 39.100 euro e una gamma motori composta da tredici unità sovralimentate: cinque a benzina (tre 2.0 da 156, 184 e 258 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 480 e 510 CV), un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV, cinque mild hybrid diesel (tre 3.0 da 122, 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV) e due 2.0 ibridi plug-in benzina da 204 e 252 CV.

BMW serie 3 Station La BMW serie 3 Station – variante wagon della settima serie della berlina bavarese – è in vendita a prezzi che partono da 40.950 euro. La gamma motori è composta da undici unità sovralimentate: tre 2.0 a benzina da 156, 184 e 258 CV, un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV, due 2.0 ibridi plug-in benzina da 204 e 292 CV e cinque diesel (tre 2.0 da 122, 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV).

BMW serie 5 La settima generazione della BMW serie 5 è un’ammiraglia disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 56.690 euro. Pianale condiviso con la X5 e una gamma motori composta da undici unità sovralimentate: due 4.4 V8 a benzina da 530 e 625 CV, due 2.0 mild hybrid benzina da 184 e 252 CV, quattro mild hybrid diesel (due 2.0 da 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 249 e 340 CV) e tre ibridi plug-in benzina (due 2.0 da 277 e 292 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 394 CV).

BMW serie 5 Station La BMW serie 5 Station è la variante wagon della settima serie dell’ammiraglia bavarese. Prezzi da 58.690 euro e una gamma motori composta da nove unità sovralimentate: tre mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 333 CV), due 2.0 ibridi plug-in benzina da 204 e 292 CV e quattro diesel (due 2.0 da 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 249 e 340 CV).

BMW i7 La BMW i7 è un’ammiraglia elettrica a trazione integrale in vendita a 146.000 euro. La potenza? 544 CV.

BMW serie 2 Active Tourer La seconda generazione della BMW serie 2 Active Tourer è una monovolume disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale di molti altri modelli della Casa tedesca (serie 1, serie 2 Gran Coupé, X1 e X2). La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: un 1.5 tre cilindri a benzina da 136 CV, due mild hybrid benzina (un 1.5 tre cilindri da 170 CV e un 2.0 da 218 CV) e un 2.0 diesel da 150 CV. I prezzi? Da 34.600 euro.

BMW serie 2 Gran Tourer La BMW serie 2 Gran Tourer è una monovolume a 7 posti disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 33.750 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: un 2.0 a benzina da 178 CV e tre diesel (un 1.5 tre cilindri da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW serie 2 Coupé La seconda generazione della BMW serie 2 Coupé è una sportiva disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 43.150 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: tre a benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 374 CV) e un 2.0 diesel da 190 CV.

BMW serie 2 Cabrio La BMW serie 2 Cabrio è una cabriolet sportiva a trazione posteriore in procinto di andare in pensione. Prezzi da 37.750 euro e una gamma motori composta da quattro unità sovralimentate a benzina: tre 2.0 da 136, 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 340 CV.

BMW serie 2 Gran Coupé La BMW serie 2 Gran Coupé è una compatta disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con molti altri modelli della Casa teutonica (serie 1, serie 2 Active Tourer, X1 e X2). Prezzi da 34.200 euro e una gamma motori formata da sei unità sovralimentate: tre a benzina (un 1.5 tre cilindri da 136 CV e due 2.0 da 178 e 306 CV) e tre diesel (un 1.5 tre cilindri da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW serie 4 Coupé La seconda generazione della BMW serie 4 Coupé è una sportiva disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 53.150 euro. Pianale condiviso con la serie 3 e una gamma motori composta da otto unità sovralimentate: quattro a benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 480 e 510 CV), un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV e tre mild hybrid diesel (un 2.0 da 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV).

BMW serie 4 Cabrio La BMW serie 4 Cabrio – variante cabriolet della seconda serie della sportiva bavarese – è in vendita a prezzi che partono da 61.650 euro. La gamma motori è composta da sette unità sovralimentate: tre a benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 510 CV), un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV e tre mild hybrid diesel (un 2.0 da 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV).

BMW serie 4 Gran Coupé La seconda generazione della BMW serie 4 Gran Coupé è una berlina a cinque porte disponibile a trazione posteriore o integrale. Prezzi da 53.150 euro e una gamma motori composta da quattro unità sovralimentate: due 2.0 a benzina da 184 e 245 CV, un 3.0 mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 374 CV e un 2.0 mild hybrid diesel da 190 CV.

BMW serie 6 Gran Turismo La BMW serie 6 Gran Turismo è un’ammiraglia disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 67.900 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: un 2.0 mild hybrid benzina da 258 CV e tre mild hybrid diesel (un 2.0 da 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV).

BMW serie 8 La seconda generazione della BMW serie 8 è una supercar offerta in due varianti di carrozzeria (Coupé e Cabrio) e disponibile a trazione posteriore o integrale. Presto verrà sottoposta a un restyling. Prezzi da 111.500 euro e una gamma motori composta da quattro unità sovralimentate: tre a benzina (un 3.0 a sei cilindri in linea da 340 CV e due 4.4 V8 da 530 e 625 CV) e un 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea da 340 CV.

BMW serie 8 Gran Coupé La BMW serie 8 Gran Coupé è un’ammiraglia sportiva disponibile a trazione posteriore o integrale che verrà presto sottoposta a un restyling. Prezzi da 96.380 euro e una gamma motori composta da quattro unità sovralimentate: tre a benzina (un 3.0 a sei cilindri in linea da 340 CV e due 4.4 V8 da 530 e 625 CV) e un 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea da 340 CV.

BMW Z4 La terza generazione della BMW Z4 è una spider a trazione posteriore in vendita a prezzi che partono da 44.500 euro. Pianale condiviso con la Toyota Supra e una gamma motori composta da tre unità sovralimentate a benzina: due 2.0 da 197 e 258 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 340 CV.

BMW X1 La seconda generazione della BMW X1 è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale di molti altri modelli della Casa tedesca (serie 1, serie 2 Active Tourer, serie 2 Gran Coupé e X2). Prezzi da 33.600 euro e una gamma motori composta da sei unità sovralimentate: due a benzina (un 1.5 tre cilindri da 136 CV e un 2.0 da 178 CV), un 1.5 tre cilindri ibrido plug-in benzina da 220 CV e tre diesel (un 1.5 tre cilindri da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW X2 La BMW X2 è una SUV compatta disponibile a trazione anteriore o integrale che condivide il pianale con molte altre vetture della Casa di Monaco (serie 1, serie 2 Active Tourer, serie 2 Gran Coupé e X1). Prezzi da 34.750 euro e una gamma motori che comprende sette unità sovralimentate: tre a benzina (un 1.5 tre cilindri da 136 CV e due 2.0 da 178 e 306 CV), un 1.5 tre cilindri ibrido plug-in benzina da 220 CV e tre diesel (un 1.5 tre cilindri da 116 CV e due 2.0 da 150 e 190 CV).

BMW X3 La terza generazione della BMW X3 è una SUV media disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 56.200 euro. Pianale condiviso con X4, i4 e iX3 e una gamma motori composta da dieci unità sovralimentate: un 3.0 benzina a sei cilindri in linea da 510 CV, tre mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 245 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 360 CV), cinque mild hybrid diesel (due 2.0 da 150 e 190 CV e tre 3.0 a sei cilindri in linea da 249, 286 e 340 CV) e un 2.0 ibrido plug-in benzina da 292 CV.

BMW X4 La seconda generazione della BMW X4 è una SUV media a trazione integrale che condivide il pianale con molti altri modelli della Casa tedesca (X3, i4 e iX3). Prezzi da 60.700 euro e una gamma motori composta da otto unità sovralimentate: un 4.4 V8 biturbo benzina da 510 CV, tre turbo mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 360 CV) e quattro turbodiesel mild hybrid (un 2.0 da 190 CV e tre 3.0 a sei cilindri in linea da 249, 286 e 360 CV).

BMW X5 La quarta generazione della BMW X5 è una grande SUV a trazione integrale realizzata sullo stesso pianale della serie 5. Prezzi da 71.000 euro e una gamma motori composta da otto unità sovralimentate: tre 4.4 V8 biturbo benzina da 530, 600 e 625 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 333 CV, due 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV, un 3.0 ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 394 CV e un 2.0 diesel da 231 CV.

BMW X6 La terza generazione della BMW X6 è una grande SUV a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 83.000 euro. La gamma motori è composta da cinque unità sovralimentate: due 4.4 V8 biturbo a benzina da 530 e 600 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina a sei cilindri in linea da 333 CV e due 3.0 mild hybrid diesel a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV.

BMW X7 La BMW X7 è una grande SUV a trazione integrale in grado di accogliere fino a 7 passeggeri che verrà presto sottoposta a un restyling. Prezzi da 100.350 euro e una gamma motori composta da tre unità sovralimentate: un 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV, un 3.0 turbo mild hybrid benzina da 333 CV e un 3.0 biturbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 340 CV.

BMW i3 La BMW i3 è una piccola elettrica “tutto dietro” (motore e trazione posteriore) in vendita a prezzi che partono da 41.100 euro. Due le varianti di potenza: 170 e 184 CV.

BMW i4 La BMW i4 è una berlina elettrica a cinque porte sviluppata sullo stesso pianale di molti altri modelli della Casa bavarese (X3, X4 e iX3). Prezzi da 60.900 euro e due varianti di potenza (340 e 544 CV).

BMW iX3 La BMW iX3 è una grande SUV elettrica “tutto dietro” (motore da 286 CV e trazione posteriore) che condivide il pianale con molti altri modelli del brand teutonico (X3, X4 e i4). Prezzi da 71.900 euro.