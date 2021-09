Le auto americane – che sarebbe più corretto chiamare auto statunitensi – sono spesso considerate di nicchia eppure incidono per oltre il 10% sul totale delle immatricolazioni in Italia.

Il merito va soprattutto a due colossi del calibro di Ford e Jeep ma non va dimenticata Tesla, leader tra le elettriche.

Di seguito troverete l’elenco completo – con i prezzi – di tutte le auto americane in commercio. Non abbiamo preso in considerazione i pick-up in quanto veicoli commerciali e quindi immatricolabili esclusivamente come autocarro.

Auto americane: l’elenco completo (con i prezzi)