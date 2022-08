Le auto a 7 posti sono una scelta obbligata per le famiglie numerose ma la terza fila di sedili è un “plus” da non sottovalutare anche per chi per lavoro o per piacere si ritrova a dover trasportare molte persone.

Di seguito troverete l’elenco completo (con i prezzi) di tutte le auto a 7 posti in commercio: tanti modelli per tutti i gusti e tutte le tasche.

Auto a 7 posti: l’elenco completo (con i prezzi)