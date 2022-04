L’Audi Q3 – arrivata alla seconda generazione – è una SUV compatta “premium” tedesca offerta in due varianti di carrozzeria (“normale” e Sportback). Una crossover elegante e grintosa ricca di tecnologia.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Sport Utility di Ingolstadt.

Audi Q3: la tecnologia sigla per sigla

adaptive cruise assist

L’Adaptive cruise assist combina le funzioni dell’Adaptive cruise control e del lane guidance, supportando il conducente ad accelerare, frenare, mantenere la velocità e la distanza e restare al centro della corsia (anche nei restringimenti di carreggiata dovuti a lavori in corso).

Adaptive speed assist

Il cruise control adattivo Adaptive speed assist utilizza un sensore radar per rilevare veicoli che viaggiano davanti alla vettura e mantiene la velocità e la distanza il più costante possibile all’interno del range di controllo.

Audi drive select

Il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select permette di modificare il carattere della Q3 impostando diverse modalità.

Audi phone box

Il sistema Audi phone box ottimizza la qualità delle telefonate per il telefono accoppiato via Bluetooth posizionando il dispositivo in un apposito alloggiamento. Include un’antenna dedicata per il collegamento esterno che migliora la qualità del segnale riducendo l’irradiazione dell’abitacolo.

Audi phone box light

Il sistema Audi phone box light permette di effettuare chiamate con il telefono cellulare, tramite il sistema vivavoce della vettura, posizionando il telefono nel comparto universale situato nella zona dell’appoggiabraccia centrale anteriore. Include l’opzione di ricarica tramite porta USB e la ricarica senza fili wireless charging nonché una funzione di avvertimento nel caso il telefono venga dimenticato nell’Audi phone box.

Audi Pre Sense Basic

L’Audi Pre Sense Basic – nei limiti del sistema – riconosce situazioni di pericolo imminenti confrontando le informazioni rilevate dai vari sistemi di sicurezza di bordo. Qualora venga identificata una situazione di pericolo il dispositivo tensiona le cinture, chiude i finestrini e attiva gli indicatori di emergenza.

Audi Pre Sense Front

Il sistema Audi Pre Sense Front utilizza il radar frontale per identificare, entro i limiti del sistema, potenziali rischi di collisioni con altri veicoli fermi o in marcia attraverso un avviso visivo e acustico. Se il conducente non agisce il sistema interviene attivando una frenata preventiva per richiamare l’attenzione e se il conducente continua a non agire il sistema attiva automaticamente il freno con la maggior forza frenante possibile riducendo la severità della collisione o prevenendola. Entro i limiti del sistema Audi Pre Sense Front rileva pedoni e ciclisti fermi o in movimento anche in fase di attraversamento: un segnale visivo e acustico richiama l’attenzione del conducente mentre viene attivato il sistema frenante per ridurre la severità dell’impatto. Se il conducente non agisce il sistema, entro i suoi limiti, attiva autonomamente il freno.

Audi smartphone interface

Il sistema include Audi music interface e consente di collegare lo smartphone alla vettura e di trasmettere i contenuti direttamente al display MMI mediante USB.

Audi Soundsystem

L’Audi Soundsystem è un impianto audio.

Audi virtual cockpit

L’Audi virtual cockpit è una strumentazione interamente digitale con display TFT che mostra molteplici informazioni relative alla vettura.

Audi virtual cockpit plus

L’Audi virtual cockpit plus è come il virtual cockpit ma con un quadro strumenti più grande e completo.

DAB

Il termine DAB (acronimo di Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

Descent Assist

Il Descent Assist mantiene la velocità impostata in discesa.

e-tron compact

Il sistema di ricarica e-tron compact è concepito per la carica dell’Audi Q3 ibrida plug-in alle prese di corrente AC.

Emergency assist

Emergency assist, quando non rileva il movimento del guidatore, mette i passeggeri in sicurezza mantenendo il veicolo nella propria corsia e attivando l’Adaptive cruise control, che frena progressivamente fino a fermare l’auto.

Hey Audi

Pronunciando “Hey Audi” si attivano i comandi vocali.

Hybrid radio

La Hybrid radio passa automaticamente dalla frequenza FM/DAB all’online radio per garantire la massima qualità d’ascolto.

Immobilizer

Il sistema di blocco vettura si attiva quando si chiude l’auto con il telecomando.

Isofix

Gli attacchi Isofix servono ad ancorare i seggiolini per bambini ai sedili.

Lane change warning

Il Lane change warning aiuta il conducente a controllare il traffico proveniente da dietro e l’angolo cieco. Avverte in caso di situazione critica per un cambio di corsia tramite segnalazione a LED nel rispettivo specchietto retrovisivo esterno e allo stesso tempo due sensori radar (presenti nella parte posteriore) rilevano i veicoli in avvicinamento lateralmente o da dietro e misurano la distanza e la differenza di velocità. Se il conducente inizia una manovra di cambio corsia, attivando la luce di direzione, in una situazione riconosciuta come critica dal sistema, i LED di avviso lampeggiano quattro volte. Il sistema può anche eseguire misure correttive sullo sterzo in situazioni critiche e può anche avvisare della presenza di oggetti critici durante le manovre di sterzo.

Lane departure warning

Il Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia) entro i limiti del sistema previene da abbandoni involontari della propria corsia di marcia. Quando il sistema è operativo e gli indicatori di direzione non sono attivi il sistema corregge la traiettoria attraverso movimenti correttivi al volante mantenendo la vettura nella corsia.

MMI Plus

La sigla MMI Plus indica una tipologia di radio dell’Audi Q3.

Online radio

La Online radio permette di accedere alle Internet radio.

Online traffic information plus

L’Online traffic information plus fornisce dati accurati relativi al flusso del traffico sulle autostrade, nell’area delle uscite e presso gli incroci all’interno della città.

quattro

La sigla quattro è utilizzata da Audi per identificare le Q3 dotate di trazione integrale permanente.

S tronic

Il cambio S tronic dell’Audi Q3 è una trasmissione automatica a doppia frizione.

Sonos Premium Sound System

Il Sonos Premium Sound System include 15 altoparlanti ad alte prestazioni.

TFSI

La sigla TFSI (Turbocharged Fuel Stratified Injection) indica i motori turbo a iniezione diretta di benzina dell’Audi Q3.

TFSI e

La sigla TFSI e identifica il motore 1.4 turbo ibrido plug-in benzina dell’Audi Q3.

Top Tether

Il Top Tether è una cintura posta dietro allo schienale del seggiolino che si aggancia a un’ancora speciale: si tratta del terzo punto di aggancio o appoggio dei seggiolini Isofix.

USB-C

La presa USB-C si distingue dagli altri formati USB per la presenza del connettore bidirezionale. In poche parole il cavo può essere inserito in entrambi i versi.