Tutte le sigle dei motori Audi

Da qualche anno Audi ha modificato il sistema di classificazione della maggior parte dei suoi motori: un nuovo standard – ideato per i modelli elettrici ma adatto anche per quelli benzina, ibridi plug-in benzina, metano, mild hybrid benzina, diesel e mild hybrid diesel – che non prevede più l’indicazione della cilindrata (non presente sulle vetture a emissioni zero).

Le attuali sigle dei motori Audi identificano la potenza della vettura attraverso due numeri posti prima della tecnologia del propulsore: scopriamo insieme il loro significato.

Cosa significano le sigle dei motori Audi: la guida completa