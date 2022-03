L’Audi A3 – arrivata alla quarta generazione – è una compatta “premium” tedesca molto amata da chi cerca comfort, eleganza, sportività e tecnologia. Un’auto “grande”, disponibile in due varianti di carrozzeria (5 porte o 4 porte), ma con dimensioni esterne contenute.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento C” di Ingolstadt.

Audi A3: la tecnologia sigla per sigla

ACC

L’ACC usa un sensore radar per individuare, entro i limiti di sistema, veicoli davanti, mantenendo distanza e velocità costanti, nei limiti del sistema. Funziona da 0 a 210 km/h per cambio S tronic, da 30 a 210 km/h per cambi manuali. Nei veicoli dotati di cambio S tronic, è prevista la funzione Stop&go, che ferma e fa ripartire automaticamente la vettura entro certe condizioni.

Adaptive cruise assist

L’Adaptive cruise assist combina le funzioni dell’Adaptive cruise control e del lane guidance, supportando il conducente ad accelerare, frenare, mantenere la velocità e la distanza e restare al centro della corsia (anche nei restringimenti di carreggiata dovuti a lavori in corso).

Adaptive speed assist

Il cruise control adattivo Adaptive speed assist utilizza un sensore radar per rilevare veicoli che viaggiano davanti alla vettura e mantiene la velocità e la distanza il più costante possibile all’interno del range di controllo.

all-weather lights

La funzione “all-weather lights” riduce l’auto-abbagliamento quando la visibilità è scarsa.

Audi connect key

L’Audi connect key è una chiave digitale integrata nello smartphone che permette di aprire e chiudere la vettura e accendere il motore.

Audi connect navigation & infotainment

Il pacchetto Audi connect navigation & infotainment offre informazioni in tempo reale che permettono di migliorare i sistemi di navigazione e infotainment.

Audi connect Remote & Control

I servizi di controllo Audi connect includono funzioni di comando da remoto che collegano l’auto al tuo smartphone.

Audi drive select

Il sistema di controllo della dinamica di marcia Audi drive select permette di modificare il carattere della propria vettura impostando diverse modalità.

Audi Matrix

La tecnologia Audi Matrix abbina un sistema di telecamere con fonti luminose a LED e un’ottica precisa per una distribuzione della luce altamente adattiva. I veicoli che viaggiano in senso contrario e che precedono vengono oscurati, pur mantenendo tutte le altre zone in mezzo e vicine completamente illuminate.

Audi phone box light

Il sistema Audi Phone Box light permette di effettuare chiamate con il telefono cellulare, tramite il sistema vivavoce della vettura, posizionando il telefono nel comparto universale situato nella zona dell’appoggiabraccia centrale anteriore. Include l’opzione di ricarica tramite porta USB e la ricarica senza fili wireless charging nonché una funzione di avvertimento nel caso il telefono venga dimenticato nell’Audi phone box.

Audi pre-sense basic

L’Audi pre-sense basic – nei limiti del sistema – riconosce situazioni di pericolo imminenti confrontando le informazioni rilevate dai vari sistemi di sicurezza di bordo. Qualora venga identificata una situazione di pericolo il dispositivo tensiona le cinture, chiude i finestrini e attiva gli indicatori di emergenza.

Audi pre-sense front

Il sistema Audi pre-sense front utilizza il radar frontale per identificare, entro i limiti del sistema, potenziali rischi di collisioni con altri veicoli fermi o in marcia attraverso un avviso visivo e acustico. Se il conducente non agisce il sistema interviene attivando una frenata preventiva per richiamare l’attenzione e se il conducente continua a non agire il sistema attiva automaticamente il freno con la maggior forza frenante possibile riducendo la severità della collisione o prevenendola. Entro i limiti del sistema Audi pre-sense front rileva pedoni e ciclisti fermi o in movimento anche in fase di attraversamento: un segnale visivo e acustico richiama l’attenzione del conducente mentre viene attivato il sistema frenante per ridurre la severità dell’impatto. Se il conducente non agisce il sistema, entro i suoi limiti, attiva autonomamente il freno.

Audi smartphone interface

Il sistema include Audi music interface e consente di collegare lo smartphone alla vettura e di trasmettere i contenuti direttamente al display MMI mediante USB.

Audi virtual cockpit

L’Audi virtual cockpit è una strumentazione interamente digitale con display TFT che mostra molteplici informazioni relative alla vettura.

Audi virtual cockpit plus

L’Audi virtual cockpit plus non è altro che un virtual cockpit con un display più ampio.

Chiave comfort

Con la chiave comfort basta premere il tasto engine start/stop per avviare e spegnere il motore e i tasti alle maniglie delle portiere lato conducente e passeggero per bloccare la vettura dall’esterno.

cylinder on demand

La tecnologia cylinder on demand chiude le valvole di aspirazione e di scarico di due cilindri (se il motore ai regimi transitori non necessita di tutta la potenza erogata dai quattro cilindri) disinserendo l’iniezione e l’accensione nei cilindri corrispondenti

DAB

Il termine DAB (acronimo di Digital Audio Broadcasting) indica la radio digitale.

e-tron compact

e-tron compact è un sistema di ricarica in modalità 2 ed è progettato per la ricarica tramite prese di corrente. Il cavo di collegamento al

veicolo ha una lunghezza di 4,5 metri.

Emergency Assist

Emergency Assist, quando non rileva il movimento del guidatore, mette i passeggeri in sicurezza mantenendo il veicolo nella propria corsia e attivando l’Adaptive cruise control, che frena progressivamente fino a fermare l’auto.

Functions on Demand

Le Functions on Demand sono sistemi di infotainment, assistenza alla guida e illuminazione acquistabili a richiesta anche dopo aver acquistato la vettura.

g-tron

La sigla g-tron è usata dall’Audi per indicare i modelli a metano.

Head-up display

L’head-up display è in grado di proiettare le informazioni di guida relative ai sistemi di assistenza, di navigazione o i messaggi di avviso direttamente nel campo visivo del conducente.

Hey Audi

Pronunciando “Hey Audi” si attivano i comandi vocali.

Hybrid radio

La hybrid radio passa automaticamente dalla frequenza FM/DAB all’online radio per garantire la massima qualità di ascolto.

i-Size

i-Size è un regolamento vigente in Europa relativo a sistemi di ritenuta per bambini.

Immobilizer

Il sistema di blocco vettura si attiva quando si chiude l’auto con il telecomando

Keyless go

Il Keyless go permette di avviare la vettura premendo un pulsante senza bisogno di inserire la chiave nel quadro.

Lane departure warning

Il Lane departure warning (dispositivo di assistenza per mantenimento di corsia) entro i limiti del sistema previene da abbandoni involontari della propria corsia di marcia. Quando il sistema è operativo e gli indicatori di direzione non sono attivi il sistema corregge la traiettoria attraverso movimenti correttivi al volante mantenendo la vettura nella corsia.

Mild-hybrid 48V

Il sistema mild-hybrid 48V Audi è composto da un generatore di avviamento a cinghia (BSG) e da una batteria agli ioni di litio e garantisce una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 grazie al maggior recupero di energia.

MMI Plus

La sigla MMI Plus indica una tipologia di radio Audi.

quattro

La sigla quattro è utilizzata da Audi per identificare le proprie vetture dotate di trazione integrale permanente.

S tronic

Il cambio S tronic è una trasmissione automatica a doppia frizione.

Safelock

Il Safelock impedisce l’apertura delle portiere dall’interno quando la vettura viene chiusa con la chiave di accensione.

Sedan

La sigla Sedan viene usata per identificare le Audi A3 a 4 porte.

Singleframe

La Singleframe è la calandra sviluppata in un unico elemento attorno alla griglia anteriore.

Sportback

La sigla Sportback viene usata per identificare le Audi A3 a 5 porte.

TDI

La sigla TDI (Turbocharged Direct Injection) indica i motori turbodiesel Audi a iniezione diretta.

TFSI

La sigla TFSI (Turbocharged Fuel Stratified Injection) indica i motori turbo a iniezione diretta di benzina dell’Audi A3.

TFSI e

La sigla TFSI e indica i motori ibridi plug-in benzina dell’Audi A3.

Turn Assist

In caso di svolta a sinistra il Turn assist riconosce i veicoli che sopraggiungono in senso contrario alla corsia di marcia e, se la vettura viaggia a una velocità compresa tra 2 e 10 km/h, entra in azione non appena il conducente inserisce l’indicatore di direzione per attraversare la strada. Se il sistema individua una situazione critica permette ai freni di intervenire automaticamente.

USB-C

La presa USB-C si distingue dagli altri formati USB per la presenza del connettore bidirezionale. In poche parole il cavo può essere inserito in entrambi i versi.