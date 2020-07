Assicurazione seconda auto, tutto quello che bisogna sapere

L’assicurazione auto è una delle spese più pesanti per le famiglie italiane, i prezzi spesso salgono e diventano quasi insostenibili. Se poi le macchine da assicurare sono due o più, il rischio è ancora maggiore. Infatti una seconda vettura ha bisogno di un nuovo contratto assicurativo e spese molto onerose, che per fortuna sono mitigate oggi dalla Legge 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani).

Assicurazione seconda auto e Legge Bersani

La Legge Bersani permette a una persona che compra un nuovo veicolo (anche usato) di sfruttare la stessa classe di merito che ha su un altro mezzo di sua proprietà. Con la Legge Bersani è possibile solo per veicoli della stessa categoria (auto con auto, moto con moto), oggi invece l’Rc Auto familiare permette di beneficiare della classe di merito dell’assicurazione auto, anche per una moto. In famiglia quindi cosa succede? Il titolare della nuova polizza o un suo familiare convivente possono avere la classe bonus-malus più vantaggiosa, sia se decidono di rimanere legati alla stessa compagnia sia se invece optano per cambiarla.

Assicurazione seconda auto, il neopatentato

Un giovane neopatentato che assicura la macchina ovviamente per la prima volta, invece di partire dalla classe 14esima, la meno conveniente, può ereditare quella della madre o del padre o di un altro parente convivente, e risparmiare una bella somma di denaro. È la stessa cosa che avviene ad una persona adulta, che ha la patente da molti anni, e che ha già una polizza Rc Auto, ma vuole assicurare una seconda vettura. Tutto questo ci fa capire che oggi assicurare la seconda auto in famiglia non è più tanto costoso come lo era una volta, prima della famosa Legge Bersani del 2007.

Quali sono i requisiti per accedere ai benefici dell’assicurazione seconda auto

Ci sono dei requisiti fondamentali da rispettare per poter chiedere le agevolazioni sulla seconda auto in famiglia:

il proprietario del veicolo da assicurare deve essere anche il proprietario del mezzo di cui si utilizza la classe di merito o un suo familiare convivente. Serve dimostrarlo con una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia;

del veicolo da assicurare deve essere anche il proprietario del mezzo di cui si utilizza la classe di merito o un suo familiare convivente. Serve con una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia; il secondo mezzo da assicurare, da quest’anno, può anche non essere per forza della stessa tipologia del veicolo da cui si eredita la classe di merito. Un’auto può ereditare la classe di merito di una moto e viceversa, grazie alla nuova formula di RCA familiare;

il secondo veicolo da assicurare deve essere stato appena acquistato nuovo o usato e deve essere la prima volta che si assicura dopo l'acquisto. Questo serve a evitare finti passaggi di proprietà tra familiari che vengono fatti appositamente per usufruire della Legge Bersani senza però averne il diritto;

nuovo o usato e deve essere la prima volta che si assicura dopo l’acquisto. Questo serve a evitare finti passaggi di proprietà tra familiari che vengono fatti appositamente per usufruire della Legge Bersani senza però averne il diritto; l’auto da cui si vuole ereditare la classe di merito deve essere un veicolo regolarmente assicurato e circolante e non deve essere intestato alle persone giuridiche, non sono ammesse infatti le auto aziendali.

Le garanzie accessorie sulla seconda auto

L’ultima cosa da chiarire è se si possono ottenere anche le stesse condizioni favorevoli sulle garanzie accessorie facoltative nel caso di acquisto della seconda auto e di Legge Bersani/Rc Auto familiare. In realtà no, perché in queste formule rientra solo l’RC Auto. Ci sono però oggi diverse compagnie assicurative che offrono sconti molto interessanti anche sulle polizze accessorie, dedicati ai clienti che assicurano più di un mezzo, solitamente valide se l’intestatario è lo stesso oppure se si tratta di due membri dello stesso nucleo familiare.