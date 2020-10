Aria condizionata in auto: quanto consuma e come usarla

L’aria condizionata in auto può essere considerata quasi un sistema di sicurezza attiva, visto che permette di viaggiare in condizioni di comfort e quindi di migliorare l’attenzione alla guida, soprattutto durante l’estate, quando la temperatura sale anche sopra i livelli sopportabili e rende difficile viaggiare per sofferenza, oltre alle sensazioni di spossatezza o affaticamento.

I consumi dell’auto aumentano a causa dell’aria condizionata?

La risposta è sì, anche il condizionatore è una componente auto che funziona grazie all’energia trasmessa dal motore. Ciò significa che ovviamente mantenere una buona temperatura in macchina significa pagare un determinato prezzo. Per mantenere la stessa velocità durante un viaggio con il condizionatore acceso serve spingere un po’ di più sul pedale dell’acceleratore. È scientificamente provato che il climatizzatore in auto incide mediamente per 2 o 3 kW, che in denaro significa che con l’aria condizionata accesa si spende circa 1 euro di carburante in più ogni 10 riforniti.

I consigli per usare il condizionatore in auto in maniera intelligente

Ci sono dei comportamenti da seguire per utilizzare il climatizzatore al meglio, vediamo i principali: