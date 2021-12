L'elenco completo (con i prezzi) di tutte le ammiraglie in commercio: tante proposte per tutti i gusti

Le ammiraglie – le auto del “segmento E” e del “segmento F” – rappresentano il top della produzione automobilistica per dimensioni e per contenuti tecnologici: le “berlinone” di lusso sono ancora oggi molto amate come veicoli di rappresentanza e le varianti station wagon sono apprezzate da chi ha bisogno di spazio e non può rinunciare all’eleganza. Di seguito troverete l’elenco completo di tutte le ammiraglie in commercio in Italia (con i prezzi): tante proposte per tutti i gusti. Ammiraglie: l’elenco completo per marca (con i prezzi)

Audi A6 La quinta generazione dell’Audi A6 è un’ammiraglia ibrida tedesca disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 54.850 euro. La gamma motori è composta da dieci unità sovralimentate: tre mild hybrid benzina TFSI (due 2.0 da 204 e 265 CV e un 30 V6 da 340 CV), cinque mild hybrid diesel TDI (due 2.0 da 163 e 204 CV e tre 3.0 V6 da 245, 286 e 344 CV) e due 2.0 ibridi plug-in benzina TFSI e da 299 e 367 CV.

Audi A6 Avant L’Audi A6 Avant è la variante station wagon della quinta generazione dell’ammiraglia ibrida di Ingolstadt. Trazione anteriore o integrale, prezzi da 57.250 euro e una gamma motori composta da undici unità: quattro mild hybrid benzina TFSI (due 2.0 turbo da 204 e 265 CV, un 3.0 V6 turbo da 340 CV e un 4.0 V8 biturbo da 600 CV), cinque turbo mild hybrid diesel TDI (due 2.0 da 163 e 204 CV e tre 3.0 V6 da 245, 286 e 344 CV) e due 2.0 ibridi plug-in benzina TFSI e da 299 e 367 CV.

Audi A6 allroad L’Audi A6 allroad è una variante della A6 Avant che strizza l’occhio al mondo delle SUV. Una station wagon ibrida tedesca a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 65.900 euro con una gamma motori composta da cinque unità mild hybrid sovralimentate: un 3.0 V6 TFSI a benzina da 340 CV e quattro diesel TDI (un 2.0 da 204 CV e tre 3.0 V6 da 245, 286 e 344 CV).

Audi A7 Sportback La seconda generazione dell’Audi A7 Sportback è un’ammiraglia ibrida tedesca a cinque porte sviluppata sullo stesso pianale della A6 e della A6 allroad. Disponibile a trazione anteriore o integrale e con prezzi che partono da 64.800 euro, ha una gamma motori composta da dieci unità sovralimentate: quattro mild hybrid benzina TFSI (due 2.0 turbo da 204 e 265 CV, un 3.0 V6 turbo da 340 CV e un 4.0 V8 biturbo da 600 CV), quattro turbo mild hybrid diesel TDI (un 2.0 da 204 CV e tre 3.0 V6 da 245, 286 e 344 CV) e due 2.0 turbo ibridi plug-in benzina TFSI e da 299 e 367 CV.

Audi A8 La quarta generazione dell’Audi A8 è un’ammiraglia ibrida tedesca a trazione integrale sviluppata sullo stesso pianale della Q7 e della Q8. Prezzi da 97.750 euro e una gamma motori composta da quattro unità biturbo sovralimentate: due 4.0 V8 mild hybrid benzina TFSI da 440 e 571 CV, un 3.0 V6 mild hybrid diesel TDI da 286 CV e un 3.0 V6 ibrido plug-in benzina TFSI e da 449 CV.

Bentley Flying Spur La seconda generazione della Bentley Flying Spur è un’ammiraglia britannica a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 210.600 euro. Due i motori in gamma, entrambi biturbo a benzina: un 4.0 V8 da 549 CV e un 6.0 W12 da 635 CV.

BMW serie 5 La settima generazione della BMW serie 5 è un’ammiraglia tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 56.340 euro. La gamma motori è composta da tredici unità sovralimentate: tre 4.4 V8 biturbo benzina da 530, 625 e 635 CV, tre turbo mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 333 CV), quattro mild hybrid diesel (due 2.0 turbo da 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea: turbo da 249 CV e biturbo da 340 CV) e tre turbo ibridi plug-in benzina (due 2.0 da 204 e 292 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 394 CV).

BMW serie 5 Touring La BMW serie 5 Touring – solo ibrida – è la variante station wagon della settima generazione dell’ammiraglia bavarese. Trazione posteriore o integrale, prezzi da 58.690 euro e una gamma motori composta da nove unità sovralimentate: tre turbo mild hybrid benzina (due 2.0 da 184 e 252 CV e un 3.0 a sei cilindri in linea da 333 CV), quattro mild hybrid diesel (due 2.0 turbo da 150 e 190 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea: turbo da 249 CV e biturbo da 340 CV) e due 2.0 turbo ibridi plug-in benzina da 204 e 292 CV.

BMW serie 7 La sesta generazione della BMW serie 7 è un’ammiraglia tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 100.750 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: un 4.4 V8 biturbo benzina da 530 CV, due 3.0 turbodiesel mild hybrid a sei cilindri in linea da 286 e 340 CV e un 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 392 CV.

DS 9 La DS 9 è un’ammiraglia ibrida plug-in benzina francese disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 57.200 euro. La gamma motori comprende due 1.6 turbo ibridi plug-in benzina E-Tense da 225 e 360 CV.

Ford Mondeo La quarta generazione della Ford Mondeo è un’ammiraglia ibrida benzina statunitense spinta da un motore 2.0 ibrido benzina da 187 CV. I prezzi? Da 37.750 euro.

Ford Mondeo SW La Ford Mondeo SW è la variante station wagon della quarta generazione dell’ammiraglia ibrida benzina dell’Ovale Blu. Prezzi da 39.000 euro e, sotto il cofano, un motore 2.0 ibrido benzina da 187 CV.

Jaguar XF La seconda generazione della Jaguar XF è un’ammiraglia britannica disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 58.060 euro. La gamma motori è composta da tre unità 2.0 sovralimentate: due a benzina da 250 e 300 CV e un diesel da 204 CV.

Jaguar XF Sportbrake La Jaguar XF Sportbrake è la variante station wagon della seconda generazione dell’ammiraglia inglese. Trazione posteriore o integrale, prezzi da 61.220 euro e una gamma motori composta da tre unità 2.0 sovralimentate: due a benzina da 250 e 300 CV e un diesel da 204 CV.

Lexus ES La settima generazione della Lexus ES è un’ammiraglia ibrida giapponese spinta da un motore 2.5 ibrido benzina da 218 CV. I prezzi? Da 57.500 euro.

Lexus LS La quinta generazione della Lexus LS è un’ammiraglia ibrida giapponese a trazione integrale spinta da un motore 3.5 V6 ibrido benzina da 359 CV. I prezzi? Da 107.000 euro.

Maserati Ghibli La terza generazione della Maserati Ghibli è un’ammiraglia modenese disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 77.450 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: tre biturbo benzina (due 3.0 V6 da 350 e 430 CV e un 3.8 V8 da 580 CV) e un 2.0 turbo mild hybrid benzina da 330 CV.

Maserati Quattroporte La sesta generazione della Maserati Quattroporte è un’ammiraglia modenese disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 107.157 euro. La gamma motori è composta da tre unità biturbo a benzina: due 3.0 V6 da 350 e 430 CV e un 3.8 V8 da 580 CV.

Mazda Mazda6 La terza generazione della Mazda Mazda6 è un’ammiraglia giapponese in vendita a prezzi che partono da 35.300 euro. La gamma motori è composta da due unità a benzina: un 2.0 da 165 CV e un 2.5 da 194 CV.

Mercedes classe E La quinta generazione della Mercedes classe E è un’ammiraglia tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 55.965 euro. La gamma motori è composta da dieci unità sovralimentate: un 4.0 V8 biturbo benzina da 612 CV, tre turbo mild hybrid benzina (un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV), un 2.0 mild hybrid turbodiesel da 286 CV, un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 320 CV, un 2.0 ibrido plug-in turbodiesel da 306 CV e tre diesel (due 2.0 turbo da 160 e 194 CV e un 2.9 biturbo a sei cilindri in linea da 330 CV).

Mercedes classe E S.W. La Mercedes classe E S.W. è la variante station wagon della quinta generazione dell’ammiraglia della Stella. Trazione posteriore o integrale, prezzi da 58.210 euro e una gamma motori composta da dieci unità sovralimentate: un 4.0 V8 biturbo benzina da 612 CV, tre turbo mild hybrid benzina (un 2.0 da 211 CV e due 3.0 a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV), un 2.0 mild hybrid turbodiesel da 286 CV, un 2.0 turbo ibrido plug-in benzina da 320 CV, un 2.0 ibrido plug-in turbodiesel da 306 CV e tre diesel (due 2.0 turbo da 160 e 194 CV e un 2.9 biturbo a sei cilindri in linea da 330 CV).

Mercedes classe S La settima generazione della Mercedes classe S è un’ammiraglia tedesca disponibile a trazione posteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 109.352 euro. La gamma motori è composta da sei unità sovralimentate: tre mild hybrid benzina (due 3.0 turbo a sei cilindri in linea da 389 e 457 CV e un 4.0 biturbo V8 da 523 CV), un 3.0 turbo ibrido plug-in benzina a sei cilindri in linea da 367 CV e due 2.9 turbodiesel a sei cilindri in linea da 286 e 330 CV.

Mercedes CLS La terza generazione della Mercedes CLS è un’ammiraglia a trazione integrale in vendita a prezzi che partono da 88.514 euro. La gamma motori è composta da quattro unità sovralimentate: due 3.0 mild hybrid turbo benzina a sei cilindri in linea da 367 e 435 CV, un 2.0 mild hybrid turbodiesel da 286 CV e un 2.9 biturbodiesel a sei cilindri in linea da 330 CV.

Mercedes EQS La Mercedes EQS è un’ammiraglia elettrica tedesca disponibile a trazione posteriore (un motore) o integrale (due motori) offerta in due varianti di potenza: 333 e 523 CV. I prezzi? Da 129.836 euro.

Opel Insignia La seconda generazione della Opel Insignia è un’ammiraglia tedesca a cinque porte disponibile a trazione anteriore o integrale. Prezzi da 36.600 euro e una gamma motori composta da due unità turbodiesel CDTI: un 1.5 tre cilindri da 122 CV e un 2.0 da 174 CV.

Opel Insignia Sports Tourer La Opel Insignia Sports Tourer è la variante station wagon della seconda generazione dell’ammiraglia di Rüsselsheim. Trazione anteriore o integrale, prezzi da 37.600 euro e due motori turbodiesel CDTI: un 1.5 a tre cilindri da 122 CV e un 2.0 da 174 CV.

Renault Talisman Sporter La Renault Talisman Sporter è una grande station wagon francese in vendita a prezzi che partono a 37.500 euro. La gamma motori è composta da tre unità sovralimentate: un 1.3 TCe da 158 CV e due 2.0 diesel Blue dCi da 160 e 190 CV.

Rolls-Royce Ghost La seconda generazione della Rolls-Royce Ghost è un’ammiraglia britannica a trazione integrale spinta da un motore 6.7 V2 biturbo benzina da 571 CV. I prezzi? Da 320.000 euro.

Rolls-Royce Phantom L’ottava generazione della Rolls-Royce Phantom è un’ammiraglia britannica a trazione posteriore spinta da un motore 6.7 V12 biturbo benzina da 571 CV. I prezzi? Da 484.000 euro.

Skoda Superb La terza generazione della Skoda Superb è un’ammiraglia ceca a cinque porte disponibile a trazione anteriore o integrale in vendita a prezzi che partono da 36.550 euro. La gamma motori è composta da cinque unità sovralimentate: due TSI a benzina (1.5 da 150 CV e 2.0 da 280 CV), un 1.4 ibrido plug-in benzina TSI da 218 CV e due 2.0 diesel TDI da 150 e 200 CV.

Skoda Superb Wagon La Skoda Superb Wagon è la variante station wagon della terza generazione dell’ammiraglia est-europea. Trazione anteriore o integrale, prezzi da 37.650 euro e una gamma motori composta da cinque unità sovralimentate: due TSI a benzina (1.5 da 150 CV e 2.0 da 280 CV), un 1.4 ibrido plug-in benzina TSI da 218 CV e due 2.0 diesel TDI da 150 e 200 CV.

Tesla Model S La Tesla Model S è un’ammiraglia elettrica statunitense a trazione integrale (due motori) offerta in due varianti di potenza: 670 e 1.020 CV. I prezzi? Da 105.970 euro.

Toyota Mirai La seconda generazione della Toyota Mirai è un’ammiraglia giapponese “tutto dietro” (motore – da 182 CV – e trazione posteriore) in vendita a prezzi che partono da 66.000 euro.

Volvo S90 La seconda generazione della Volvo S90 è un’ammiraglia ibrida svedese disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della V90. Prezzi da 52.100 euro e una gamma motori composta da tre unità 2.0 sovralimentate: mild hybrid benzina B4 da 197 CV, mild hybrid diesel B5 (d) da 235 CV e ibrido plug-in benzina T8 da 455 CV.

Volvo V90 La seconda generazione della Volvo V90 è una grande station wagon ibrida svedese disponibile a trazione anteriore o integrale sviluppata sullo stesso pianale della S90. Prezzi da 56.100 euro e una gamma motori composta da cinque unità 2.0 sovralimentate: un mild hybrid benzina B4 da 197 CV, due mild hybrid diesel – B4 (d) da 197 CV e B5 (d) da 235 CV – e due ibridi plug-in benzina (T6 da 350 CV e T8 da 455 CV).