L’Alfa Romeo Tonale è una SUV compatta moderna e ricca di tecnologia: sfogliando il listino dell’ultima creazione della Casa del Biscione è possibile trovare tanti accessori dal significato non sempre comprensibile.

Di seguito troverete un glossario con il significato delle sigle degli accessori tecnologici della Sport Utility lombarda.

Alfa Romeo Tonale: la tecnologia sigla per sigla

AEB

L’AEB (acronimo di Autonomous Emergency Brake) non è altro che la frenata automatica dell’Alfa Romeo Tonale.

Alfa Dual Stage

Il termine Alfa Dual Stage identifica le sospensioni attive con smorzamento a controllo elettronico.

Ambient lighting

L’Ambient lighting è un’illuminazione d’ambiente configurabile in diverse configurazioni.

Blind Spot Detection

Il Blind Spot Detection monitora gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento.

Intelligent Adaptive Cruise Control

L’Intelligent Adaptive Cruise Control dell’Alfa Romeo Tonale rileva la velocità e la distanza del veicolo di fronte e la regola automaticamente per mantenere la distanza di sicurezza. L’Intelligent Speed Control rileva il limite di velocità e suggerisce al conducente di adeguare l’andatura.

Lane Centering

Il Lane Centering dell’Alfa Romeo Tonale monitora le linee di carreggiata e le vetture circostanti per mantenere l’auto al centro della corsia, anche in condizioni di traffico intenso.

Traffic Jam Assist

Quando le linee di carreggiata non sono presenti oppure non sono visibili a causa del traffico intenso il Traffic Jam Assist regola la direzione del veicolo sulla base della traiettoria dei mezzi circostanti, per il controllo laterale della vettura a basse velocità.

Wireless Charging Pad

Il Wireless Charging Pad dell’Alfa Romeo Tonale permette di ricaricare lo smartphone senza bisogno del cavo.