Il marchio Alfa Romeo è ricco di sportività ma non trascura la tecnologia: le auto del Biscione offrono tanti accessori dal significato spesso non comprensibile.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della Casa lombarda.

Alfa Romeo: la tecnologia sigla per sigla

Active Blind Spot

L’Active Blind Spot monitora gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento e applicando una correzione sullo sterzo per evitare la collisione.

AEB

L’AEB (acronimo di Autonomous Emergency Brake) non è altro che la frenata automatica.

AFS

La sigla AFS (acronimo di Adaptive Frontlight System) identifica il sistema che orienta automaticamente i fari anabbaglianti.

Alfa Connect

Alfa Connect è il sistema multimediale Alfa Romeo.

Alfa Dual Stage

Il termine Alfa Dual Stage identifica le sospensioni attive con smorzamento a controllo elettronico.

Ambient lighting

L’Ambient lighting è un’illuminazione d’ambiente configurabile in diverse configurazioni.

AT8

La sigla AT8 identifica il cambio automatico (convertitore di coppia) a 8 rapporti Alfa Romeo.

Blind Spot Detection

Il Blind Spot Detection monitora gli angoli ciechi posteriori segnalando eventuali veicoli in avvicinamento.

DNA

Il sistema DNA (acronimo di Dynamic, Normal e All Weather) Alfa Romeo è un selettore che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

FCW

Il Forward Collision Warning (FCW) Alfa Romeo tramite un sensore radar e una telecamera integrata nel parabrezza anteriore rallenta o arresta automaticamente la vettura in caso di collisione imminente.

Highway Assist System

L’Highway Assist System mantiene la vettura al centro della corsia in autostrada regolando la velocità in base ai limiti.

IBS

L’Integrated Brake System (IBS) Alfa Romeo combina il controllo di stabilità con il servofreno per ridurre gli spazi d’arresto.

Intelligent Adaptive Cruise Control

L’Intelligent Adaptive Cruise Control rileva la velocità e la distanza del veicolo di fronte e la regola automaticamente per mantenere la distanza di sicurezza.

Intelligent Speed Control

L’Intelligent Speed Control rileva il limite di velocità e suggerisce al conducente di adeguare l’andatura.

Lane Centering

Il Lane Centering monitora le linee di carreggiata e le vetture circostanti per mantenere l’auto al centro della corsia, anche in condizioni di traffico intenso.

Lane Keep Assist

Il Lane Keep Assist rileva se il veicolo si sta allontanando dalla corsia senza che l’indicatore di direzione sia stato attivato e avvisa il conducente attraverso avvisi visivi e tattili. Interviene inoltre attivamente riportando il mezzo in corsia.

LDW

Il Lane Departure Warning (LDW) Alfa Romeo utilizza una videocamera per rilevare le linee di demarcazione della corsia e avvisa il guidatore se il veicolo esce dalla corsia o dalla carreggiata quando non viene attivato l’indicatore di direzione.

Q4

La sigla Q4 identifica le Alfa Romeo a trazione integrale.

RWD

La sigla RWD identifica le Alfa Romeo a trazione posteriore.

TCT

La sigla TCT identifica il cambio automatico (doppia frizione) Alfa Romeo.

Traffic Jam Assist

Quando le linee di carreggiata non sono presenti oppure non sono visibili a causa del traffico intenso il Traffic Jam Assist regola la direzione del veicolo sulla base della traiettoria dei mezzi circostanti, per il controllo laterale della vettura a basse velocità.

Traffic Sign Recognition

Il Traffic Sign Recognition utilizza la telecamera di bordo, riconosce i segnali stradali riportandoli sul display e avvisa il conducente del limite di velocità corrente.

Wireless Charging Pad

Il Wireless Charging Pad permette di ricaricare lo smartphone senza bisogno del cavo.