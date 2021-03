L’Alfa Romeo Giulietta – arrivata alla terza generazione – è una compatta nata oltre dieci anni fa ma nonostante l’età avanzata monta diversi accessori tecnologici.

Di seguito troverete un glossario per capire meglio cosa significano le sigle che identificano tutti gli accessori tecnologici della “segmento C” del Biscione.

Alfa Romeo Giulietta: la tecnologia sigla per sigla

Alfa climate control

L’Alfa climate control montato dalla Giulietta non è altro che il climatizzatore manuale.

Daytime running light

Daytime running light indica le luci diurne a LED.

D.N.A.

Il sistema D.N.A. (acronimo di Dynamic, Normal e All Weather) Alfa Romeo è un selettore che permette di scegliere tra diverse modalità di guida.

Dual Pinion

Il Dual Pinion dell’Alfa Romeo Giulietta è uno sterzo attivo che garantisce un feeling di sterzata più diretto e preciso.

ESC

L’ESC (acronimo di Electronic Stability Control) non è altro che il controllo di stabilità.

JTDM

La sigla JTDM è usata dall’Alfa Romeo per identificare le Giulietta diesel.

Pack Carbon

Il Pack Carbon dell’Alfa Romeo Giulietta compende: griglia anteriore carbon look, calotte specchi retrovisori esterni con trattamento carbon look e minigonne carbon look.

Pack Convenience

Il Pack Convenience dell’Alfa Romeo Giulietta comprende: specchio retrovisore elettrocromico, parabrezza con fascia scura, sensore pioggia e crepuscolare, sedili posteriori con terzo poggiatesta e bracciolo con carico passante, sedile passeggero regolabile in altezza, regolazione lombare elettrica sedili anteriori, specchi retrovisori esterni richiudibili elettricamente e sensori di parcheggio anteriori e posteriori.

Pack Tech

Il Pack Tech dell’Alfa Romeo Giulietta comprende: Alfa Connect 7″ radio by Alpine con Android Auto e Apple CarPlay, presa HDMI, porta USB supplementare, presa da 12V nel bagagliaio, telecamera posteriore e sensori di parcheggio posteriori (o anteriori e posteriori).

Pack Veloce

Il Pack Veloce dell’Alfa Romeo Giulietta comprende: sedili sportivi in tessuto e Alcantara con cuciture gialle o rosse a contrasto, cuciture gialle o rosse a contrasto su volante sportivo tagliato, cuffia cambio e freno a mano, paraurti anteriore e posteriore con modanature gialle o rosse, trattamento giallo o rosso su pinze maggiorate Brembo

Q2

Il Q2 Alfa Romeo è un differenziale elettronico.

TCT

TCT (acronimo di Twin Clutch Transmission) è il cambio automatico a doppia frizione.

TPMS

Il TPMS è il sistema di monitoraggio pressione pneumatici.

U-Connect

U-Connect è il sistema di infotainment Alfa Romeo.