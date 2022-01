Gli accessori da scegliere se guidi per gran parte del tuo tempo

Per tutti gli amanti dei viaggi in auto oppure per coloro che trascorrono molte ore alla guida del proprio veicolo, principalmente per lavoro o altre esigenze personali, ci sono degli optional a cui non si può davvero rinunciare. Senza dimenticare che la situazione pandemica mondiale legata al Coronavirus ha senza dubbio cambiato le nostre abitudini. In che senso? Se prima del Covid-19 era normalità spostarsi in città usando i mezzi pubblici, oggi le persone usano sempre più la propria vettura o altri veicoli privati, a meno che proprio non abbiano alternative.

Il Coronavirus ha aumentato l’uso dell’auto, prevalentemente per paura del contagio e quindi del contatto con le altre persone. Il proprio mezzo personale quindi è diventato una sorta di ‘luogo sicuro’ dove trascorrere il tempo senza rischi, ascoltando musica, a volta anche fermandosi per un riposino o per bere e mangiare qualcosa. L’auto resta comunque anche uno dei mezzi preferiti per i lunghi viaggi ed è per questo che oggi, come mai prima, è assolutamente necessario renderla più confortevole possibile; vediamo gli accessori più richiesti.

Gli accessori per rendere la propria auto sicura e confortevole

Uno dei primi gadget e optional richiesti dalle persone che viaggiano spesso in macchina, soprattutto quando c’è molto sole e nelle giornate estive, sono le tendine parasole. Molto utili quando si hanno bimbi a bordo, ma anche solo per preservare gli interni della macchina e salvaguardarli dal calore e dalla luce solare che, oltre a scaldare l’ambiente, possono anche rovinare i materiali dell’abitacolo. Ci sono differenti modelli in commercio, quelle più semplici da applicare sono le tendine adesive, da mettere sui vetri posteriori e laterali.

Non dimentichiamo poi i tappetini, tra gli accessori interni per auto più richiesti. Sono fondamentali per differenti motivi, sia legati alla pulizia dell’abitacolo che alla sicurezza della macchina stessa. Infatti, oltre a preservare gli interni, assicurano sicurezza alla guida, garantendo una presa ottima dei piedi sui pedali.

Altri accessori molto utili in viaggio

Quando si viaggia in auto, potrebbero essere indispensabili per molti anche: