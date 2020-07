Accessori auto per viaggiare con i bambini: tutto quello che serve

Stai per partire per le vacanze estive finalmente e anche i tuoi bimbi viaggeranno insieme a te per raggiungere una bella località di mare o di montagna dove rilassarsi e giocare serenamente. Prima della partenza assicurati di avere in auto tutti gli accessori utili per i viaggi coi bambini a bordo.

Viaggi in auto coi bambini: cosa non può mancare?

Se parti per un lungo viaggio con i tuoi figli, allora devi sapere che ci sono degli accessori must have che possono rendere meno pesante il tempo trascorso in macchina per i più piccoli. La noia, il caldo e il mal d’auto infatti sono i peggiori nemici dei bimbi in auto. Per garantire un viaggio più tranquillo, è bene pensare prima di tutto alla sicurezza. Ovviamente i piccoli sono obbligati a viaggiare sul seggiolino, con forme e dimensioni differenti a seconda dell’altezza, le sanzioni altrimenti sono molto severe.

Un accessorio molto utile per chi viaggia coi bimbi è lo specchietto apposito, che serve per controllare i piccoli seduti sugli ovetti montati contromarcia. Si installano sui poggiatesta posteriori o sul lunotto e riflettono l’immagine nello specchietto retrovisore del conducente.

Accessori auto: l’igiene e l’alimentazione dei bambini in viaggio

Ovviamente questo è un altro aspetto fondamentale, oltre alla sicurezza, una cosa importantissima è l’igiene dei piccoli. È fondamentale quindi avere con sé un fasciatoio da viaggio e tutto quello che serve per il cambio del pannolino. I bambini più grandi e autonomi invece possono fare i loro bisogni all’autogrill insieme ad un adulto, esistono eventualmente dei vasini portatili per le emergenze, biodegradabili (usa e getta).

I bambini durante il viaggio in auto anche mangiare, quindi è necessario organizzarsi con gli accessori giusti. Il più utile è il vassoio flessibile e impermeabile che si appoggia sopra al seggiolino. Possono servire anche lo scalda biberon e il mini box frigo per tenere i cibi al fresco. Biberon, bicchieri, bottigliette d’acqua, posate e piattini possono essere riposti in una borsa apposita.

I giochi per i bambini che viaggiano in auto

Quando i bimbi non dormono in auto, devono avere dei giochini e delle piccole distrazioni per evitare la noia. Si possono portare dei pupazzi, dei tablet o ancora delle lavagnette o cartellette con fogli e colori per disegnare e colorare. Esistono anche dei tavolini che è possibile agganciare al sedile anteriore e che possono servire come superficie da gioco o da disegno anche per i bimbi più grandi oppure i supporti che permettono di trasformare i tablet in mini tv, da applicare allo schienale del sedile, per vedere cartoni animati o film.

Accessori auto per bambini: il sonno dei più piccoli in viaggio

I bambini solitamente sono abbastanza comodi nei loro seggiolini, dove possono dormire e riposare rilassati. Durante il tragitto per raggiungere la meta delle vacanze però potrebbe essere utile aggiungere dei cuscini poggiatesta, per evitare che la testa dondoli di lato e per dare supporto al collo. Ottime anche le tendine parasole, che riparano appunto dalla luce e dai raggi solari caldi mentre i bimbi fanno il loro sonnellino. Ce ne sono di differenti tipologie, dai classici che tutti conosciamo e usiamo da anni, con le ventose, a quelli più moderni che si infilano nello sportello, costosi, ma sicuramente molto più pratici rispetto al vecchio metodo.