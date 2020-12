Accessori auto invernali: gli alleati imprescindibili per la stagione fredda

Per affrontare al meglio i viaggi in auto durante la stagione invernale, è sempre meglio avere con sé un kit di oggetti indispensabili per le giornate più fredde e per riuscire a porre rimedio a dei piccoli inconvenienti ai quali è possibile andare incontro anche nei viaggi di tutti i giorni. Scopriamo insieme quali oggetti tenere sempre con sé in auto durante l’inverno.

Kit invernale auto: il raschietto del ghiaccio

Questo oggetto è fondamentale per riuscire a eliminare in maniera molto rapida e semplice il ghiaccio che si è formato su tutte le superfici vetrate dell’auto, quindi i finestrini, il lunotto posteriore e il parabrezza.

Il telo antighiaccio per l’auto

Uno degli elementi di prima necessità insieme al raschietto è questo, molto utile per tutti coloro che lasciano spesso l’auto all’aperto perché non hanno un box. Il telo consente di non perdere tempo ogni mattina a raschiare il ghiaccio, così ci si può mettere subito in viaggio, evitando di prendere freddo e far gelare anche le mani.

Detergente antighiaccio e antigelo universale

Il primo serve per pulire in maniera efficace il parabrezza della macchina anche durante l’inverno, evitando che geli. Il secondo invece è il peggior nemico del ghiaccio e protegge l’efficienza del motore (sempre meglio averne un flacone di scorta in macchina).

La torcia e la pala pieghevole per la neve

Durante la stagione invernale è senza dubbio molto utile avere sempre a portata di mano in auto una pala pieghevole, per evitare che la neve faccia rimanere la vettura impantanata in un parcheggio. Si tratta di un accessorio molto pratico e facile da usare per spalare la neve che blocca le ruote dell’auto. La torcia potrebbe essere utile sempre, in qualsiasi occasione. Nel caso in cui infatti dovessi fermarti in auto e aprire il cofano per controllare la presenza di un eventuale guasto al motore, durante la notte è fondamentale avere con sé una torcia appunto per la verifica.

Il kit per la riparazione delle gomme in auto

Anche questo elemento potrebbe essere utile sempre e non soltanto durante la stagione invernale. Si tratta infatti di un kit che consente a chi non possiede il ruotino di scorta in auto (la maggior parte delle vetture moderne non ce l’ha) di sistemare il danno allo pneumatico in maniera chiaramente temporanea, per potersi recare dal gommista più vicino e provvedere al cambio gomme. Nel kit è contenuto un sigillante per coprire il buco e un compressore da collegare alla presa dell’accendisigari per gonfiare lo pneumatico.

Cosa avere sempre in auto d’inverno: le catene da neve

Durante l’inverno è obbligatorio tenere sempre a portata di mano, nel bagagliaio dell’auto, le catene da neve. Si tratta infatti di un’ottima soluzione di emergenza, tra l’altro la Legge in Italia obbliga gli automobilisti a montare le gomme da neve durante l’inverno o in alternativa a portare con sé sempre le catene.

Il kit di pronto soccorso e i cavi della batteria per auto

Le ultime due cose che vogliamo ricordarvi di tenere sempre in macchina d’inverno, ma non solo. I cavi sono fondamentali per far ripartire l’auto quando la batteria è scarica, chiedendo un aiuto ad un’altra vettura di passaggio, alla quale collegare la propria. Il kit di pronto soccorso invece potrebbe essere utile per qualsiasi emergenza e dovrebbe contenere i cerotti per piccole ferite, delle bende e delle garze, la coperta isotermica, disinfettanti e guanti usa e getta.