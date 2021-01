Skoda Kamiq: gli optional

La dotazione di serie della Skoda Kamiq andrebbe a nostro avviso arricchita con due optional fondamentali: il City Pack (620 euro: sensori per il parcheggio anteriori e posteriori Parking Distance Control con frenata d’emergenza automatica, specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e schermabile automaticamente lato conducente, specchietto retrovisore interno schermabile automaticamente, telecamera posteriore e sensore pioggia per l’accensione e la regolazione automatica del tergicristallo) e la vernice metallizzata (650 euro).

Sulla variante Ambition aggiungeremmo i fari anteriori Full LED Crystal Lighting con funzione AFS con indicatori di direzione dinamici e fendinebbia integrati con funzione cornering (910 euro) mentre sugli allestimenti Style, Dark Shade, Monte Carlo e ScoutLine ci vorrebbe il Safety Plus Pack (700 euro: airbag per le ginocchia lato conducente, airbag laterali posteriori e Crew Protect Assistant, sistema di protezione proattivo con pretensionamento cinture anteriori e chiusura dei cristalli laterali in caso di rischio di incidente.