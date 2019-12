Opel Astra ST: i motori

La gamma motori della Opel Astra ST è composta da sei unità sovralimentate a tre cilindri:

un 1.2 turbo benzina T tre cilindri da 110 CV

un 1.2 turbo benzina T tre cilindri da 131 CV

un 1.2 turbo benzina T tre cilindri da 145 CV

un 1.4 turbo benzina T tre cilindri da 145 CV

un 1.5 turbodiesel tre cilindri CDTI da 105 CV

un 1.5 turbodiesel tre cilindri CDTI da 122 CV

Opel Astra ST: gli allestimenti

Gli allestimenti della Opel Astra ST sono tre: GS Line, Business Elegance e Ultimate.

Opel Astra ST GS Line

La Opel Astra ST GS Line offre: airbag frontali, laterali e al tetto – lato guida e passeggero; disattivabile lato passeggero, cinture di sicurezza anteriori e posteriori esterne con doppio pretensionatore, spia cinture sicurezza – guidatore, passeggero, posteriori, ESP con ABS e Hill Start Assist, freni a disco anteriori e posteriori da 15”, kit riparazione pneumatici (non presente con ruotino di scorta), predisposizione Isofix sui sedili posteriori esterni, sistema automatico di monitoraggio pressione pneumatici, freno di stazionamento manuale, EcoFlex chassis, EcoFlex Aero Pack, colonna sterzo regolabile, rivestimenti in tessuto Formula, sedili anteriori sportivi, sedile guidatore AGR a 8 vie, con regolazione lombare e cuscino estendibile, sedile passeggero regolabile in 4 direzioni, sedili posteriori abbattibili 60/40, volante in pelle a 3 razze, cielo e montanti interni in nero Jet Black (non su Business Elegance), console centrale anteriore scorrevole con vano portaoggetti, Interior Light Pack (luci ambiente, luci di lettura posteriori e alette parasole con specchietti illuminati), luce di cortesia vano bagagliaio, poggiatesta anteriori e posteriori, tasche portaoggetti su schienali sedili anteriori, computer di bordo, Multimedia (touchscreen 7”, Bluetooth, Android Auto e Apple CarPlay, Info display da 3,5” monocromatico, 6 altoparlanti, antenna corta, porta USB), DAB (Ricevitore Digital Radio), comandi radio al volante, cerchi da 16” in lega, 5 razze doppie con pneumatici 205/55 R16, retrovisori esterni in tinta carrozzeria, riscaldabili e regol. elettricamente, High gloss Black Pack (modanature DLO in nero lucido, mancorrenti al tetto in nero lucido, griglia anteriore in nero lucido e cornici fendinebbia in nero lucido), fari EcoLED e luci diurne a LED, maniglie portiera in tinta carrozzeria, vetri posteriori e lunotto oscurati (non su Business Elegance), barre al tetto, spoiler posteriore, pinne aerodinamiche, climatizzatore automatico bizona, chiusura centralizzata con telecomando, controllo elettronico della velocità di crociera (cruise control), due chiavi (una rigida e una pieghevole), condotti dell’aria nel pavimento posteriore, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, alzacristalli elettrici lato guida, passeggero e posteriori, parabrezza termo-riflettente, Sight & Light Pack (sistema di accensione automatica dei fari con tunnel detection, specchietto retrovisore fotoelettrocromatico e tergicristalli con sensore intensità pioggia) e Opel Eye (avviso di superamento involontario dei limiti di carreggiata, sistema di mantenimento della corsia, avviso incidente con frenata automatica d’emergenza e indicatore della distanza di sicurezza).

Opel Astra ST Business Elegance

La Opel Astra ST Business Elegance costa 2.000 euro più della GS Line a parità di motore e aggiunge: cerchi da 16” in lega, multirazze con pneumatici 205/55 R16, vetri posteriori termo-riflettenti (non su Ultimate), modanature cromate, rivestimenti in tecnopelle Morrocana e tessuto Athena con sedute comfort, luci nelle portiere, sedili anteriori AGR a 8 vie con regolazione lombare e cuscino estendibile, Safety Net, Versatility Pack (sedili posteriori frazionabili 40/20/40, bracciolo centrale posteriore e ribaltamento sedili posteriori one-touch), Multimedia Navi Pro (antenna nera a pinna di squalo, info display 8” a colori e porta USB con SD card), freno di stazionamento elettrico, parabrezza acustico PVB, sistema di parcheggio avanzato anteriore e posteriore (retrocamera digitale, sensore angolo cieco a ultrasuoni e retrovisori esterni in tinta carrozzeria riscaldabili, regol. e ripiegabili elettricamente), IntelliLux LED Matrix (fari abbaglianti anti-bagliore, fari posteriori LED con luce freno adattiva e Adaptive Forward Lightning) e Keyless Open&Start.

Opel Astra ST Ultimate

La Opel Astra ST Ultimate costa 2.500 euro più della Business Elegance a parità di motore e aggiunge: cerchi da 17” in lega con pneumatici 225/45 R17 a 5 razze doppie dark, fendinebbia a teriori, vetri posteriori e lunotto oscurati, High gloss Black Pack (modanature DLO in nero lucido, mancorrenti al tetto in nero lucido, griglia anteriore e cornici fendinebbia in nero lucido), rivestimenti in Alcantara Nera con sedili sportivi, soglie battitacco Opel e OPC Line Interior Sport Pack (volante in pelle sportivo, pedaliera in lega, montante e cielo in Jet Black).

Opel Astra ST: gli optional

La dotazione di serie della Opel Astra ST andrebbe a nostro avviso arricchita con la vernice metallizzata (670 euro).

Sulla versione GS Line aggiungeremmo la telecamera posteriore (265 euro) e i fendinebbia (250 euro). Questi ultimi starebbero bene anche sulla Business Ultimate insieme al riconoscimento segnali stradali e pedoni (250 euro).

Il riconoscimento segnali e pedoni andrebbe acquistato anche sulla variante Ultimate con il tetto panoramico apribile (950 euro).

Opel Astra ST: i prezzi

Motori benzina

Opel Astra ST 1.2 T 110 CV GS Line 25.050 euro

Opel Astra ST 1.2 T 110 CV Business Elegance 27.050 euro

Opel Astra ST 1.2 T 130 CV GS Line 25.850 euro

Opel Astra ST 1.2 T 130 CV Business Elegance 27.850 euro

Opel Astra ST 1.2 T 145 CV GS Line 26.650 euro

Opel Astra ST 1.2 T 145 CV Business Elegance 28.650 euro

Opel Astra ST 1.2 T 145 CV Ultimate 31.150 euro

Opel Astra ST 1.4 T GS Line 27.950 euro

Opel Astra ST 1.4 T Business Elegance 29.950 euro

Opel Astra ST 1.4 T Ultimate 32.450 euro

Motori diesel