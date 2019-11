Mercedes SL: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes SL sono due: 400 e 500.

Tutte le Mercedes SL offrono: impianto di scarico Performance AMG, Styling AMG, Dynamic Select (permette di selezionare 5 setup per la dinamica di marcia agendo su motore, sterzo, cambio automatico e sospensioni pneumatiche se presenti), cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic con leva del cambio automatico Direct Select e comandi al volante, Comand Online (display multimediale a colori ad alta definizione con una diagonale di 7”, navigazione veloce su hard disk per le regioni europee digitalizzate, navigazione 3D con cartografia topografica, edifici 3D foto realistici e rotazioni mappe 3D, visualizzazione di immagini satellitari, sistema di comando vocale Voicetronic per audio, telefono, navigazione, ricerca di brani musicali, interfaccia Bluetooth con funzione vivavoce, funzione di scrittura/lettura di SMS/e-mail e streaming audio Bluetooth per la trasmissione di brani musicali, autoradio con doppio sintonizzatore, lettore CD/DVD, due porte USB nella consolle centrale, slot per schede di memoria SDHC, visualizzazione copertina, DVD video, visualizzatore di immagini per fotografie memorizzate su schede SD o memorie di massa USB, Song Tagging, “Play More Like This” e istruzioni d’uso digitali per la vettura con animazioni), autoradio digitale, climatizzatore automatico bizona Comfortmatic con dispositivo del calore residuo, filtro a carboni attivi e sensore irraggiamento solare, Active Parking Assist (sistema di assistenza al parcheggio, include sensori di parcheggio Parktronic), Brake Assist attivo (il sistema avverte visivamente il guidatore in caso di distanza insufficiente da un veicolo che precede, se rileva un rischio di collisione oltre a emettere un segnale acustico di avvertimento può fornire assistenza in frenata in funzione della situazione e, in mancanza di reazioni da parte del guidatore, ridurre automaticamente la velocità), cofano motore attivo per sicurezza pedoni, luci ambient con la proiezione del logo integrate nei retrovisori esterni, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, specchio retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante, Speed limit assist (il sistema con l’ausilio di una telecamera legge i cartelli stradali con il limite di velocità e lo visualizza sul display della strumentazione, telecamera posteriore per la retromarcia assistita, fari full LED con Intelligent Light System con ropartizione variabile del vascio luminoso, fari attivi, modalità “strade extraurbane”, modalità “autostrada”, modalità “fendinebbia” ampliata, regolazione dinamica dell’assetto fari e luci di benvenuto blu, tetto rigido ripiegabile in tinta con la vettura e a comando elettroidraulico, funzione Eco Start-Stop, serbatoio del carburante con volume maggiorato (75 l), volante sportivo multifunzione in pelle Nappa con 12 tasti e comandi del cambio color argento, parte inferiore appiattita, copertura dell’airbag in pelle Nappa e mascherina con scritta “Mercedes-Benz” e Live Traffic Information (permette di ricevere informazioni sulla viabilità stradale in tempo reale adattando l’itinerario del navigatore di conseguenza, validità tre anni, rinnovo a pagamento).

Mercedes SL 400

La Mercedes SL 400 offre: cerchi in lega da 18” a 5 doppie razze in argento vanadio con pneumatici ant. 255/40 R18 su 8,5 J x 18 ET35,5, post. 285/35 R18 su 9,5 J x 18 ET47,5, inserti in alluminio su plancia consolle e portiere con rifiniture longitudinali e pelle ecologica/tessuto nero.

Mercedes SL 500

La Mercedes SL 500 offre: cerchi in lega da 19” a 10 razze torniti con finitura a specchio e verniciati in nero lucidato a specchio, con pneumatici ant. 255/35 R19 su 8,5 J x 19, ET35,5, post. 285/30 R19 su 9,5 J x 19 ET47,5, inserti in frassino nero lucido e sedili anteriori riscaldabili elettricamente.