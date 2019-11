Mercedes GT AMG: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes GT AMG sono quattro: “base”, S, C e R.

Tutte le Mercedes GT AMG offrono: cambio sportivo a 7 marce Speedshift DCT AMG, pacchetto Silver Chrome per gli interni AMG, retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti, sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, luci Stop adattive (in caso di frenata di emergenza lampeggiano automaticamente), disattivazione automatica airbag lato passeggero, Active Brake Assist (avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza; in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), Mirror Package (specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, retrovisore interno ed esterno sinistro autoanabbagliante), Parktronic (sistema di ausilio al parcheggio), sistema di assistenza abbaglianti adattivi (correzione automatica della profondità del fascio luminoso in funzione della situazione del traffico), telecamera posteriore per la retromarcia assistita, telecamera anteriore, riconoscimento automatico dei segnali stradali (riconoscimento dei segnali stradali comprese la funzione di allerta marcia in contromano e la visualizzazione dei limiti di velocità nella strumentazione), Comand Online (display multimediale ad alta definizione con diagonale dello schermo di 10,25”, navigazione rapida su disco fisso con rappresentazione cartografica in 3D e guida dinamica tramite Live Traffic Information, dati sul traffico pressoché in tempo reale), utilizzo delle app Mercedes-Benz durante la marcia, hotspot WLAN/Wi-Fi per il collegamento di un numero massimo di tre dispositivi mobili, Mercedes me connect con servizi di navigazione, integrazione di contenuti online nella cartina di navigazione come ad es. i prezzi del carburante, aggiornamento online del materiale cartografico, comunicazione Car-to-X e Setup vettura, nonché servizi di base con sistema di chiamata di emergenza Mercedes-Benz, integrazione per smartphone mediante Android Auto o Apple CarPlay, Media Interface, porta USB, interfaccia Bluetooth e slot per schede SDHC), Mercedes-Benz Link, climatizzatore automatico Comfortmatic con 2 zone climatiche e sfruttamento del calore residuo del motore, filtro a carboni attivi che trattiene polveri sottili e odori, regolazione di temperatura separata lato guida/passeggero, modalità di climatizzazione separate Focus, Medium e Diffuse, sensore della qualità dell’aria con passaggio automatico alla funzione di ricircolo e sensore per il rilevamento del punto di condensazione, fari LED High Performance, pneumatici estivi, radio digitale, serbatoio del carburante con volume maggiorato (75 l), modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, predisposizione per setup vettura, predisposizione monitoraggio vettura (tracking geografico del veicolo, tracking del veicolo, localizzazione del veicolo validità 3 anni e rinnovo a pagamento), pacchetto parcheggio (include Park-Pilot e telecamera 360°) e tasti sul volante AMG.

Mercedes GT AMG

La dotazione di serie della Mercedes GT AMG comprende: cerchi in lega AMG da 19” a 5 doppie razze verniciati color argento, sospensioni sportive, pinze freno anodizzate color argento e rivestimenti in Artico/tessuto.

Mercedes GT AMG S

La Mercedes GT AMG S offre: pelle sintetica Artico/microfibra Dinamica nera, cerchi in lega AMG da 19”/20”, differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, assetto sportivo Ride Control AMG con sistema di ammortizzatori regolabili, pinze freno rosse con scritta “AMG”, impianto di scarico Performance AMG e batteria agli ioni di litio.

Mercedes GT AMG C

La Mercedes GT AMG C offre: telone copriauto da interno AMG color argento, impianto di scarico Performance AMG, pinze freno rosse con scritta “AMG”, assetto sportivo Ride Control AMG con sistema di ammortizzatori regolabili, differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, assale posteriore sterzante AMG, sedili anteriori riscaldabili elettricamente, batteria agli ioni di litio, tetto Panorama e cerchi in lega AMG a 5 doppie razze.

Mercedes GT AMG R

La dotazione di serie della Mercedes GT AMG R comprende: telone copriauto da interno AMG color argento, impianto di scarico Performance AMG con silenziatori di scarico in titanio, pinze freno gialle, spoiler posteriore regolabile manualmente, assetto sportivo Ride Control AMG con sistema di ammortizzatori regolabili, differenziale autobloccante posteriore AMG a gestione elettronica, pneumatici sportivi, assale posteriore sterzante AMG, cambio sportivo a 7 marce Speedshift DCT AMG, Comand Online, Speed limit assist, pacchetto parcheggio, telecamera anteriore, tasti sul volante AMG, autoradio digitale, climatizzatore automatico Comfortmatic, Collision Prevention Assist Plus (avvisa il guidatore con un segnale ottico e acustico quando la distanza tra la vettura e il veicolo che la precede o l’ostacolo fermo è inferiore al limite di sicurezza, in caso di rischio impatto effettua una frenata parziale automatica), sistema di controllo della pressione pneumatici RDK, fari anteriori LED e fari posteriori full LED, luci Stop adattive, Mirror Package, Parktronic, sistema di assistenza abbaglianti adattivi, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, telecamera per la retromarcia assistita, batteria agli ioni di litio, pacchetto Night degli interni, volante AMG Performance in microfibra, serbatoio del carburante con volume maggiorato (75 l), Live Traffic Information, modulo LTE per l’utilizzo dei servizi Mercedes me connect, retrovisori interni ed esterni autoanabbaglianti e Mercedes-Benz Link.