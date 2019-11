Mercedes GLS: gli allestimenti

Gli allestimenti della Mercedes GLS sono due: Premium e Premium Plus.

Tutte le Mercedes GLS offrono: pacchetto Chrome per gli interni, Mirror Package, pacchetto Base, pacchetto AMG line, Tirefit, airbag ginocchia, Magic Vision Control, vetri oscurati removibili selezionando il codice U50, Multibeam LED, sistema di assistenza abbaglianti adattivi Plus, pacchetto Comfort Keyless-Go, pacchetto protezione antifurto, Hands-Free Access, volante sportivo multifunzione in pelle Nappa appiattito nella parte inferiore e traforato in corrispondenza dell’impugnatura, widescreen, climatizzatore automatico Comfortmatic, sedili riscaldabili per lato guida e passeggero, terza fila di sedili, inserti in tiglio antracite lucido, luci soffuse “ambient”, copertura del bagagliaio Easy-Pack, portellone posteriore Easy-Pack, Airmatic, serbatoio del carburante con volume maggiorato (85 l), specchietti esterni richiudibili elettricamente, luci ambient con la proiezione del logo, cambio automatico a 9 rapporti 9G-Tronic Plus con regolatore di velocità Speedtronic e limitatore di velocità Speedtronic inclusi, comandi al volante per uso sequenziale, controllo della pressione pneumatici, Traffic Sign Assist, Active Lane Keeping Assist, Active Brake Assist, Active Parking Assist with Parktronic, Speed Limit Assist, radio digitale, sistema multimediale MBUX, interfacce USB supplementari, carica wireless, funzioni estese MBUX, navigatore, GPS antenna, modulo comunicazione LTE, predisposizione per Mercedes-Benz Link, predisposizione per monitoraggio vettura (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione), predisposizione per servizi di navigazione (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione), predisposizione per Setup vettura (utilizzabile gratuitamente per 3 anni dall’attivazione), predisposizione per car sharing (utilizzabile gratuitamente per 2 anni dall’attivazione), estetica AMG, disattivazione automatica airbag anteriori, BlueTEC (sistema di controllo delle emissioni), cerchi in lega leggera AMG da 21” a 5 doppie razze e parte superiore della plancia in pelle sintetica Artico.

Mercedes GLS Premium

La Mercedes GLS Premium offre: tetto scorrevole elettrico, pacchetto parcheggio e telecamera retromarcia.

Mercedes GLS Premium Plus

La Mercedes GLS Premium Plus offre: Energizing Package, pacchetto Premium Plus, tetto Panorama scorrevole, chiusura servoassistita delle porte, pacchetto Air-Balance, sedili elettrici anteriori, sedile anteriore elettrico con memoria, Memory Package, sedile anteriore elettrico con funzione memory, pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°, pacchetto assistenza alla guida (costituito da sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic, sistema di assistenza allo sterzo attivo, sistema di assistenza alla frenata attivo, sistema di sterzata automatica, sistema antisbandamento attivo, Blind Spot Assist attivo, sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali e Pre-Safe Plus), Distronic Plus, Distronic Plus con Cross-Traffic Assist, telecamera 360° e Sound System Surround Burmester.